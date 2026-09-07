Як працює ГУР по всій планеті: Буданов виклав унікальні фото з особистого архіву

«На суші й на морі, на землі та в повітрі, у розпечених пустельних пісках і в снігах крижаної Антарктиди ГУР МО виконує найскладніші завдання заради Батьківщини»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у День воєнної розвідки опублікував унікальні фото з особистого архіву, на яких показав роботу українських розвідників у різних куточках світу – від Росії та Африки до Антарктиди. Світлинами Буданов поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Від Росії до Африки, від костюма до камуфляжу – Головне управління розвідки захищає український інтерес по всій планеті в будь-який спосіб», – зазначив керівник Офісу президента.

За словами Буданова, оприлюднені кадри нагадують про унікальні місії, які українські розвідники виконували в різних частинах земної кулі.

«На суші й на морі, на землі та в повітрі, у розпечених пустельних пісках і в снігах крижаної Антарктиди ГУР МО виконує найскладніші завдання заради Батьківщини», – наголосив він.

Буданов привітав українських розвідників із професійним святом та завершив допис словами: «Слава українським розвідникам і слава Україні!»

Нагадаємо, Кирило Буданов 1 вересня заявив, що українські далекобійні засоби системно працюватимуть по військових цілях на території Росії, а російське небо більше не є безпечним.