Удар «Фламінго» по Волгограду: з’явилися супутникові знімки

На свіжих фото з супутника компанії Vantor за 1 липня видно щонайменше два суттєво пошкоджених корпуси «Титан-Барикади»

Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше два корпуси підприємства

З’явилися супутникові знімки з заводу «Титан-Барикади» у Волгограді, атакованого Силами оборони 27 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Схеми».

На свіжих фото з супутника компанії Vantor за 1 липня видно щонайменше два суттєво пошкоджених корпуси російського заводу, що виробляє «Іскандери».

Як відомо, «Титан-Барикади» спеціалізується на виробництві пускових установок, артилерійських систем та компонентів для стратегічних і тактичних ракетних комплексів, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» та «Тополь-М».

Нагадаємо, у ніч на 27 червня у Волгограді пролунала серія вибухів. Російська влада повідомила про атаку на регіон, однак не назвала підприємство, яке зазнало ураження. Пізніше українська сторона підтвердила, що ціллю став завод «Титан-Барикади».

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що удар було завдано саме по заводу «Титан-Барикади». За словами глави держави, підприємство є одним із виробників військової техніки та компонентів пускових ракетних установок, які Росія використовує для ударів по території України.

Згодом у мережі з'явилося відео моменту удару по російському оборонному заводу «Титан-Барикади» у Волгограді. На кадрах зафіксовано влучання двох ракет FP-5 «Фламінго» по підприємству, яке виробляє озброєння та комплектуючі для армії РФ.