Судові затримки навколо Червоноградської збагачувальної фабрики ставлять під загрозу підготовку до зими – депутат

До опалювального сезону залишаються лічені місяці, а Червоноградська ЦЗФ продовжує простоювати – Волинець

За кілька місяців до початку опалювального сезону ситуація навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики залишається невирішеною. Про це заявив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, суд уже втретє відклав розгляд питання щодо заміни керуючого санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія», а наступне засідання призначене лише на 21 липня.

Волинець нагадав, що ще у квітні апеляційний суд визнав незаконним призначення нинішнього керуючого санацією Володимира Юрченка, однак питання досі залишається невирішеним.

«За декілька місяців до початку опалювального сезону, маємо чергову абсурдну ситуацію навколо Червоноградської ЦЗФ. Фабрики від роботи якої без перебільшення залежить функціонування залишків державного вуглевидобутку», – наголосив він.

Народний депутат зазначив, що за цей час фабрика не відновила роботу, борг із зарплати перед працівниками перевищив 25 млн грн, а виробничі об’єкти продовжують руйнуватися. За його словами, шахтарі, працівники ЦЗФ та жителі Соснівки фактично стали заручниками затяжних судових процесів і боротьби за контроль над підприємством.

Волинець також висловив сподівання, що державні органи активніше включаться у вирішення ситуації навколо стратегічного об’єкта.

«Потрібні антикризові рішення, контроль і якнайшвидше відновлення роботи підприємства», – заявив він.

Раніше народний депутат Михайло Бондар звернувся до Міненерго. Він закликав міністерство не допустити, щоб судові процеси навколо Червоноградської ЦЗФ зірвали підготовку до опалювального сезону.