Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Судові затримки навколо Червоноградської збагачувальної фабрики ставлять під загрозу підготовку до зими – депутат

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Судові затримки навколо Червоноградської збагачувальної фабрики ставлять під загрозу підготовку до зими – депутат
Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська»
фото: wikimapia.org

До опалювального сезону залишаються лічені місяці, а Червоноградська ЦЗФ продовжує простоювати – Волинець

За кілька місяців до початку опалювального сезону ситуація навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики залишається невирішеною. Про це заявив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, суд уже втретє відклав розгляд питання щодо заміни керуючого санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія», а наступне засідання призначене лише на 21 липня.

Волинець нагадав, що ще у квітні апеляційний суд визнав незаконним призначення нинішнього керуючого санацією Володимира Юрченка, однак питання досі залишається невирішеним.

«За декілька місяців до початку опалювального сезону, маємо чергову абсурдну ситуацію навколо Червоноградської ЦЗФ. Фабрики від роботи якої без перебільшення залежить функціонування залишків державного вуглевидобутку», – наголосив він.

Народний депутат зазначив, що за цей час фабрика не відновила роботу, борг із зарплати перед працівниками перевищив 25 млн грн, а виробничі об’єкти продовжують руйнуватися. За його словами, шахтарі, працівники ЦЗФ та жителі Соснівки фактично стали заручниками затяжних судових процесів і боротьби за контроль над підприємством.

Волинець також висловив сподівання, що державні органи активніше включаться у вирішення ситуації навколо стратегічного об’єкта.

«Потрібні антикризові рішення, контроль і якнайшвидше відновлення роботи підприємства», – заявив він.

Раніше народний депутат Михайло Бондар звернувся до Міненерго. Він закликав міністерство не допустити, щоб судові процеси навколо Червоноградської ЦЗФ зірвали підготовку до опалювального сезону.

Читайте також:

Теги: Міненерго енергетика опалювальний сезон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступника міністра Олександра Хейла енергетики викрито на хабарі у пів мільйона доларів
САП взялася за майно ексзаступника Міненерго Хейла, якого судять за хабар в $500 тис.
17 червня, 12:17
Енергетики не постраждали
Росіяни атакували дроном автомобіль енергетиків на Харківщині
10 червня, 10:15
Рятувальники працюють на місці влучання у Дніпропетровській області
Чотири області без світла: Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі
5 червня, 10:22
Організація закликала НКРЕКП переглянути запропоновані параметри тарифів
ICC Ukraine закликала НКРЕКП переглянути рішення щодо зміни тарифів «Укренерго»
2 червня, 14:07
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів
Нічна атака РФ на енергооб’єкти: частина восьми областей залишилась без світла
1 червня, 11:21
Свириденко наголосила, що підготовка Києва до зими є одним із пріоритетів уряду
Кабмін виділить столиці 2 млрд грн на захист енергетики
29 травня, 20:19
До 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї мають розпочати навчання за новими стандартами у повноцінно облаштованих сучасних просторах
ДТЕК та Міносвіти уклали меморандум для створення сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях
29 травня, 16:26
Уряд разом із головами ОВА оновив перелік об'єктів у межах планів стійкості та затвердив подальші роботи відповідно до концепції «Країна-фортеця»
Свириденко відзвітувала про виконання планів стійкості в регіонах
28 травня, 21:08
Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області
Росіяни атакували енергообʼєкт на Дніпропетровщині
20 травня, 18:06

Економіка

Судові затримки навколо Червоноградської збагачувальної фабрики ставлять під загрозу підготовку до зими – депутат
Судові затримки навколо Червоноградської збагачувальної фабрики ставлять під загрозу підготовку до зими – депутат
Тарифи «Укрзалізниці» досі випереджають інфляцію за останні роки – експерт
Тарифи «Укрзалізниці» досі випереджають інфляцію за останні роки – експерт
«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна
«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна
В Україні рекордно зросла кількість справ про відмивання коштів
В Україні рекордно зросла кількість справ про відмивання коштів
Уряд змінив умови «єОселі» для ветеранів та сімей полеглих захисників
Уряд змінив умови «єОселі» для ветеранів та сімей полеглих захисників
Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки
Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua