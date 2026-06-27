Удар «Фламінго» по Волгограду потрапив на відео

Російські пропагандисти б’ють на сполох через черговий провал оборонної системи

Сили оборони України завдали нищівного удару по глибокому тилу ворога. Ціллю атаки став стратегічний оборонний завод «Титан-Барикади», розташований у Волгограді. Підприємство, яке займається виготовленням критично важливого озброєння для окупаційної армії, зазнало серйозних руйнувань внаслідок влучання новітніх високоточних ракет FP-5 Flamingo. Як інформує «Главком», у мережу потрапили кадри моменту атаки.

На оприлюднених відео чітко видно, як після потужних вибухів територію охопило масштабне задимлення. Стовп диму та вогню було видно за кілька кілометрів від епіцентру «прильотів».

Удар по Волгограду завдав серйозної шкоди не лише виробничим потужностям агресора, але й його інформаційній машині. Російська пропаганда, яка роками звітувала про стовідсоткову ефективність власної ППО та витрачала мільярди на створення ілюзії безпеки, опинилася у глибокій кризі.

«Z-патріотам уже зовсім не смішно після кожного ракетного удару Сил Оборони, пропаганда рушиться на очах. Стільки бабла вгрохали, щоб брехати росіянам, а в результаті нічого не виходить. Це якийсь позор», – констатують аналітики, коментуючи реакцію всередині Росії.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня у Волгограді пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку на регіон, повідомила про пошкодження одного з промислових підприємств та десятьох постраждалих, однак офіційно не назвала об'єкт, який зазнав удару.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження російського оборонного підприємства «Титан-Барикади» у Волгограді. За його словами, завод є одним із виробників військової техніки та компонентів пускових ракетних установок, які Росія використовує для атак на Україну.