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Чи дозволять США виробляти ракети до Patriot Україні? Трамп зробив публічний жест

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чи дозволять США виробляти ракети до Patriot Україні? Трамп зробив публічний жест
Трамп на саміті НАТО заявляв про готовність дозволити Україні виробляти Patriot
фото: AP

Дональд Трамп поширив у соцмережі матеріл The Washington Post, де йдеться про виробництво ракет Patriot в Україні

Президент США Дональд Трамп поширив у соцмережі Truth Social матеріал видання The Washington Post, у якому пропонується надати Україні ліцензії на виготовлення власних ракет для систем ППО Patriot. Це дозволить зменшити навантаження на американські оборонні підприємства та задовольнити потреби українського війська. Про це пише «Главком».

У публікації автор Марк Тіссен зазначає, що Трамп ще на липневому саміті НАТО заявляв про готовність дозволити таке виробництво, однак через остерігання щодо витоку передових американських технологій до Росії процес досі не зрушив із місця.

Чи дозволять США виробляти ракети до Patriot Україні? Трамп зробив публічний жест фото 1

Аби нівелювати ризики, у WP пропонують виробляти в Україні менш чутливі, але ефективні модифікації:

  • PAC-3 ACE – дешевший перехоплювач від Lockheed Martin, що коштує менш ніж половину від вартості найновішої версії та забезпечує близько 70% її точності;
  • PAC-2 GEM-T – ракета від Raytheon, контракт на виготовлення якої для України вже укладено з новим підприємством у Німеччині.

Оскільки розгортання виробництва потребує часу, як тимчасове рішення пропонується натиснути на Південну Корею для передачі Україні засобів M-SAM II («корейський Patriot»). У перспективі Україна могла б передавати частину вироблених за ліцензією ракет країнам НАТО для поповнення їхніх арсеналів.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна продовжують обговорювати можливість ліцензійного виробництва ракет для систем Patriot. Однак навіть у разі позитивного рішення Вашингтона швидко налагодити їх випуск не вдасться через складність створення необхідних виробничих потужностей. 

Під час розмови Рубіо запитали, чи готові Сполучені Штати надати Україні ліцензію, яка дозволила б самостійно виробляти ракети для Patriot. «Це питання зараз обговорюється», – відповів держсекретар США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв про готовність дозволити Україні виробляти Patriot. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі він публічно пообіцяв надати відповідну ліцензію.

Водночас згодом Трамп закликав обережно ставитися до передачі іншим державам передових американських військових технологій. Він наголосив, що рішення про надання можливості виробляти сучасне американське озброєння за кордоном потребує особливої уваги. До слова, американські ЗМІ повідомляли, що одним із питань для Вашингтона залишається захист чутливих технологій Patriot. 

Теги: Patriot Україна Дональд Трамп

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