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Долар продовжує дешевшати: який курс в українських обмінниках

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Долар продовжує дешевшати: який курс в українських обмінниках
Офіційний курс на 20 червня 2024 року встановлено на рівні 40,5381 грн за $1
фото з відкритих джерел

Курс долара останнім часом зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку

Курс долара продовжує зменшуватися в обмінних пунктах України слідом за зниженням на міжбанківському валютному ринку.

На ранок 20 червня середній курс продажу долара в Україні знизився на п’ять копійок до 40,90 гривень, курс євро впав на п’ять копійок 44,25 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 грн, євро по 43,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,52-40,54 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс на 20 червня 2024 року встановлено на такому рівні 40,5381 грн за $1 (-0,0112 грн). Курс євро становитиме 43,5744 грн за 1 євро (+0,1258 грн).

Нагадаємо, курс долара останнім часом зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку. Національний банк має достатньо резервів, щоб тримати курс в певних межах. Завдяки відновленню ритмічності міжнародної допомоги уряд отримав можливість використовувати цю валюту і власне в травні збільшив бюджетні видатки, у тому числі активно проводилися авансові платежі із закупівлі окремих груп товарів.

До слова, Національний банк очікує прискорення інфляції в Україні в найближчі місяці.

Як повідомлялося, Національний банк України запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Згодом стало відомо, що обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо.

Теги: валюта курс валют валютні операції

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