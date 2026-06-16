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Форум Путіна обернувся скандалом у Європарламенті

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Форум Путіна обернувся скандалом у Європарламенті
Євродепутатам Діані Шошоаке та Фернану Картайзеру загрожують санкції через поїздку до Росії
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Поїздка кількох депутатів до Санкт-Петербурга може завершитися штрафами та дисциплінарним розслідуванням

Кільком депутатам Європейського парламенту загрожують санкції після участі у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який відбувся за участі російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Luxemburger Wort та Digi24.

Європарламент перевіряє участь депутатів у форумі в РФ

За даними видань, президентка Європарламенту Роберта Метсола звернулася до дисциплінарного комітету з проханням перевірити дії люксембурзького депутата Фернана Картайзера та інших євродепутатів, які брали участь у форумі в Санкт-Петербурзі.

Євродепутат Фернан Картайзер розіслав листа широкому колу законодавців ЄС із пропозицією взяти участь у поїздці до Санкт-Петербурга
Євродепутат Фернан Картайзер розіслав листа широкому колу законодавців ЄС із пропозицією взяти участь у поїздці до Санкт-Петербурга
фото: росЗМІ

У листі Метсола наголосила, що необхідно з'ясувати, чи відповідала поведінка депутатів внутрішнім правилам Європарламенту.

Особливе занепокоєння викликала так звана декларація, яку Картайзер представив у Росії нібито від імені депутатів Європарламенту. Документ стосувався перспектив відновлення відносин між Європейським Союзом та Росією, однак не містив згадок про війну РФ проти України.

«Документ містить заяви, що є причиною для серйозного занепокоєння. Зокрема, це може створити враження про наявність непрямого каналу комунікації між Європарламентом і Держдумою РФ», – зазначила Метсола.

Які питання стали предметом розслідування

Крім того, керівництво Європарламенту перевіряє, чи повідомив депутат про всі свої контакти з представниками російської влади та чи дотримався вимог щодо декларування поїздок, профінансованих третіми сторонами.

У разі встановлення порушень Картайзеру можуть загрожувати дисциплінарні санкції, зокрема штраф або тимчасова заборона представляти Європарламент на міжнародних заходах.

Сам депутат заявив, що дізнався про розслідування зі ЗМІ та не бачить підстав для претензій до своєї діяльності.

Під перевіркою також Діана Шошоаке

Діана Йованович-Шошоаке – румунська проросійська ультраправа політична діячка
Діана Йованович-Шошоаке – румунська проросійська ультраправа політична діячка
фото: росЗМІ

Під перевірку також може потрапити румунська євродепутатка Діана Шошоаке, відома своїми проросійськими заявами. За інформацією Digi24, дисциплінарний комітет може розглянути її справу вже наступного тижня.

Шошоаке наполягає, що не порушувала жодних правил, оскільки здійснила поїздку до Росії власним коштом.

«Це було б безпідставно. Росія не є «забороненою країною», і ніхто не може заборонити нам їздити туди і на міжнародні майданчики», – заявила вона.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас минулого тижня відвідала Ірландію на тлі дискусій щодо експорту глинозему до Росії. За даними Politico, під час візиту вона обговорила діяльність компанії Aughinish Alumina, значна частина продукції якої після початку повномасштабної війни продовжувала надходити на російський ринок.

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Теги: скандал Європейський Союз росія

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