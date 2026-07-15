Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі через російський удар загинули троє людей, є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі через російський удар загинули троє людей, є поранені
колаж: glavcom.ua

Унаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки. Ще троє людей дістали поранення та перебувають у лікарні

Уранці 15 липня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Спочатку очільник МВА повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі, а також пошкоджено житлові будинки. «Ворог знову атакував місто. На жаль, є загиблі та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки», – зазначив Лисак.

Згодом він уточнив інформацію про наслідки удару. «Станом на зараз відомо про 3 загиблих. Співчуття рідним та близьким… Ще троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості», – повідомив він.

Наразі на місці російської атаки працюють екстрені служби, інформація про наслідки удару уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня російські окупанти вдарили по Одеській області. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одещині зазнали пошкоджень об'єкти цивільної та промислової інфраструктури.

Читайте також:

Теги: обстріл Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житель Вишневого показав частину гільзи, що прилетіла поблизу його дому
Мешканці Вишневого показали знахідки у своєму дворі після масштабної детонації
11 липня, 23:10
Ворог атакував реактивним шахедом об'єкт критичної інфраструктури у Кривому Розі
Реактивний «шахед» вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Кривому Розі
10 липня, 18:36
ДСНС також оприлюднила фотографії наслідків російської атаки, на яких видно пошкоджену автозаправну станцію, зруйнований навіс та наслідки пожежі
Рятувальники показали фото наслідків російського удару по АЗС у Запоріжжі
9 липня, 22:00
Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі
Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото)
6 липня, 08:11
Артем Діденко жив у будинку на Дарниці, в який росіяни поцілили ракетою 2 липня 2л026 року
Під час обстрілу Києва 2 липня загинув працівник компанії «Балістика» Артем Діденко
3 липня, 17:18
Рятувальники розбирають завали на місці удару РФ у багатоповерхівку у Дарницькому районі
Удар по Дарницькому району: пошукові роботи у багатоповерхівці завершено
3 липня, 16:40
Рідні брат і сестра Богдан і Вікторія Долі
У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули рідні брат і сестра з Конотопа
3 липня, 10:36
Хрест з Башти Івана Кущника, збитий російським дроном під час атаки на Києво-Печерську лавру
Хрест із Лаври, збитий російським безпілотником, став експонатом у Гданську
1 липня, 14:52
Будинок української гімнастки Єви Мелещук пошкоджено під час обстрілу Києва
Будинок української гімнастки Єви Мелещук пошкоджено під час обстрілу Києва
15 червня, 18:25

Новини

В Одесі через російський удар загинули троє людей, є поранені
В Одесі через російський удар загинули троє людей, є поранені
Саакашвілі емоційно звернувся до одеситів
Саакашвілі емоційно звернувся до одеситів
На Одещині після атаки БпЛА загорілися резервуари із соняшниковою олією
На Одещині після атаки БпЛА загорілися резервуари із соняшниковою олією
РФ атакувала цивільне судно на Одещині: є загиблі та поранені
РФ атакувала цивільне судно на Одещині: є загиблі та поранені
РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі
РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі
Нічна атака на Одещину: палають багатоповерхівка та «Епіцентр»
Нічна атака на Одещину: палають багатоповерхівка та «Епіцентр»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
169K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
53K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua