В Одесі через російський удар загинули троє людей, є поранені

Унаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки. Ще троє людей дістали поранення та перебувають у лікарні

Уранці 15 липня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Спочатку очільник МВА повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі, а також пошкоджено житлові будинки. «Ворог знову атакував місто. На жаль, є загиблі та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки», – зазначив Лисак.

Згодом він уточнив інформацію про наслідки удару. «Станом на зараз відомо про 3 загиблих. Співчуття рідним та близьким… Ще троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості», – повідомив він.

Наразі на місці російської атаки працюють екстрені служби, інформація про наслідки удару уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня російські окупанти вдарили по Одеській області. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одещині зазнали пошкоджень об'єкти цивільної та промислової інфраструктури.