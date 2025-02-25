Німеччина може створити окремий фонд для допомоги Україні. Що відомо

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з соціал-демократами про швидке затвердження €200 млрд на спеціальні витрати на оборону

Раніше майбутній канцлер обіцяв збільшити інвестиції в німецьку армію для протидії російській агресії

У Німеччині розглядають затвердження спеціального фонду для нових військових витрат і допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовника видання, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з соціал-демократами про швидке затвердження €200 млрд на спеціальні витрати на оборону.

Зазначається, що Християнсько-демократичний союз на чолі з Мерцом і Соціал-демократична партія Німеччини обговорюють способи обійти жорсткі обмеження на державні запозичення, щоб вивільнити ресурси для зміцнення армії країни.

Раніше майбутній канцлер обіцяв збільшити інвестиції в німецьку армію для протидії російській агресії.

Одним із варіантів для того, щоб втілити його плани, є затвердження спецфонду для нових військових витрат і допомоги Україні. Інші пропозиції полягають у тому, щоб розширити наявний фонд у €100 млрд або адаптувати так зване боргове гальмо, щоб дозволити додаткові витрати на оборону.

Будь-який із цих варіантів вимагав би більшості у дві третини в парламенті. Однак це ускладнює той факт, що ультраправі та радикальні ліві отримали блокувальну меншість у Бундестазі, вказує Bloomberg.

Мерц і лідер СДПН Ларс Клінгбайль мають зідзвонитися сьогодні, 25 лютого, щоб обговорити підтримку України та витрати на оборону.

Раніше Фрідріх Мерц, глава Християнсько-демократичного союзу, який здобув перемогу на виборах у Німеччині, заявив, що до червневого саміту НАТО Європа може розробити альтернативний формат своєї безпеки.

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має негайно зміцнити свої оборонні можливості й готуватися до потенційної заміни НАТО. Він також порівняв адміністрацію президента США Дональда Трампа з Росією, звинувативши її в байдужості до долі Європи й України.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

За екзитполами ARD, четвірка лідерів має такі результати:

Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом – 29%;

Альтернатива для Німеччини (AfD) на чолі з Аліс Вайдель – 19,5%,

Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца – 16%;

Партія «Зелених» на чолі колишнім віцеканцлером Робертом Хабеком – 13,5%.

«Ліві» – 8,5%.

Перемога християнських демократів фактично гарантує посаду канцлера Фрідріху Мерцу. Але для цього ще належить сформувати коаліцію і поки неясно, хто стане партнерами ХДС/ХСС.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах та заявив, що він безпосередньо причетний до відповідних результатів. Шольц, виступаючи після результатів екзитполів, заявив, що поразка на виборах є «гірким результатом».