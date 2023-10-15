МВФ створив фонд, який займатиметься підтримкою реформ в Україні

Фонду розбудови спроможностей охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу України, здійснення реформ

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу України, здійснення реформ. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України», – повідомив Пишний.

На заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії фото: Андрій Пишний

За словами очільника Нацбанку, наразі донори вже виділили $14 млн, ціль – зібрати $65 млн.

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Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.

«Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду», – повідомив голова НБУ.

Нагадаємо, 2 жовтня Національний банк України заявив, що впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що має посилити стійкість валютного ринку та української економіки. Цей перехід відбувається невдовзі після представлення регулятором Стратегії пом’якшення валютних обмежень і є його частиною.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос», який пророкували російські ІПСО.

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До слова, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті. Таку думку висловив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин під час дискусії в Медіацентрі Україна