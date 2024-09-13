Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи будуть відключення світла 14 вересня: прогноз «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи будуть відключення світла 14 вересня: прогноз «Укренерго»
У всіх регіонах України упродовж доби 14 вересня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

«Укренерго» закликає українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 14 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зінченко наголосив, що велике питання полягає у тому, як саме Україна залучатиме інвестиції у будівництво нових потужностей «зеленої» енергетики
Україна не забезпечує інвесторам умови для розвитку зеленої генерації – експерт
10 вересня, 16:37
Під час огляду на енергетичному об’єкті знайдено 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя
На одному з енергооб'єктів Київщини знайдене тіло слюсаря
17 серпня, 11:38
Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»
15 серпня, 19:20
Очікується, що протягом доби застосовуватимуть 3 та 4 черги відключень
ДТЕК попередив українців про жорсткі графіки відключення світла 27 серпня
26 серпня, 21:25
У телеграм-каналах розповсюджується неправдива інформація про створення «офіційних» сторінок сповіщення про графіки відключень
Фейкові сповіщення про відключення: «Укренерго» попереджає про шахраїв у соцмережах
29 серпня, 16:02
Кудрицький запевняє, що він представив членам ради детальний звіт щодо кожного об’єкту і до нього «жодних запитань не було»
Кудрицький прокоментував своє звільнення з «Укренерго»
3 вересня, 16:45
Укренерго посилює графіки відключень до двох черг
«Укренерго» посилило графіки відключень світла
4 вересня, 12:14
ілюстрація: glavcom.ua
Відключення світла 5 вересня: «Укренерго» склало графік
4 вересня, 18:10
«ЕКУ» здійснює операції з купівлі та продажу енергоресурсів для комерційних клієнтів, у тому числі, за кордон
ЕКУ замовила в енергетичного експерта Харченка інформаційних послуг на майже 2 млн грн
11 вересня, 15:19

Події в Україні

«Азов» повідомив, скільки їхніх воїнів перебуває в російському полоні
«Азов» повідомив, скільки їхніх воїнів перебуває в російському полоні
Прикордонники попередили українців про можливі труднощі з перетином польського кордону
Прикордонники попередили українців про можливі труднощі з перетином польського кордону
Чи будуть відключення світла 14 вересня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 14 вересня: прогноз «Укренерго»
Обмін полоненими 13 вересня: опубліковано список звільнених українців
Обмін полоненими 13 вересня: опубліковано список звільнених українців
Енергетики ДТЕК повернули світло у 98 населених пунктів після негоди
Енергетики ДТЕК повернули світло у 98 населених пунктів після негоди
«В автобусі зрозуміли, що їдемо додому». Звільнений з полону «азовець» розповів про обмін
«В автобусі зрозуміли, що їдемо додому». Звільнений з полону «азовець» розповів про обмін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
9621
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
4680
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4303
Захід змінив позицію щодо ударів углиб РФ. The Times назвав причину
3737
Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс
3572
Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
13 вересня, 14:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua