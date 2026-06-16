Голову райсуду Полтави звільнено за скаргою НАБУ і САП

Причиною подання скарги стали докази, здобуті під час досудового розслідування у кримінальному провадженні

Голову районного суду міста Полтави Наталію Крючко, стосовно якої НАБУ і САП подали дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя, звільнено з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Причиною подання скарги стали докази, здобуті під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Йдеться про позапроцесуальне спілкування судді з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в адміністративній та цивільній справах», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у першому випадку голова райсуду нібито обіцяла вплинути на свою колегу з метою ухвалення нею рішення про непритягнення до відповідальності сина судді Полтавського апеляційного суду за керування авто у стані сп’яніння.

Водночас у другому, як стверджує НАБУ, – задовольнила заяву про забезпечення позову у земельній суперечці.

«17.11.2025 Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення судді з посади. 16.06.2026 Вища рада правосуддя підтримала це рішення», – додається у заяві.

До слова, за даними видання Полтавщина, новою головою Подільського райсуду Полтави стала Вікторія Москаленко. Вона у червні 2007 року була призначена суддею Рубіжанського міського суду Луганської області. Згодом, у травні 2012 року, її було обрано на цю ж посаду безстроково. До Полтави вона перейшла працювати у травні 2022 року, коли рішенням голови Верховного суду її відрядили до Ленінського (нині – Подільського) районного суду.