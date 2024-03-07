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Рада з’ясовуватиме, на які кошти існують анонімні Телеграм-канали – нардеп

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада з’ясовуватиме, на які кошти існують анонімні Телеграм-канали – нардеп
Фіскальна служба має з’ясувати, яким коштом існують анонімні Телеграм-канали та чи сплачують вони податки
фото: depositphotos.com

Комітет Ради з питань свободи слова готує запит до фіскальної служби щодо економічно активних Телеграм-каналів

Фіскальна служба має з’ясувати, яким коштом існують анонімні українські Телеграм-канали та чи сплачують вони податки. Таку думку висловив голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю «Детектору медіа».

За словами депутата, парламентський комітет планує надіслати запит до Державної фіскальної служби і загалом щодо Телеграму, і щодо тих пабліків, які містять багато реклами і демонструють економічну активність.

«Переконаний, ми побачимо, що якщо і платяться податки, то це сльози й краплі. А тут питання: якщо це економічна діяльність в країні, яка воює, то ці податки та збори явно мали би йти на нашу оборону. Тому зараз ключова історія – не тільки домовитися з Павлом Дуровим (засновник Телеграму) про те, щоби ми мали механізми впливу на російську пропаганду, але й про те, щоби з’ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, найімовірніше, дуже недооподаткований», – наголосив Юрчишин

Нардеп звернув увагу на те, що як тільки лунають заяви про необхідність регуляції Телеграму – пабліки відразу розганяють інформацію, що їх збираються блокувати і це відразу підхоплює російська пропаганда.

«Завжди краще регулювати, а не закривати. Чому? Бо це більш демократичний підхід. З іншого боку, Україна у війні і в нас немає розкоші довго розв’язувати питання. Тоді краще розрубати вузол, ніж його розплутувати», – переконаний депутат.

Голова комітету свободи слова додав, що якщо Павло Дуров і адміністрація Телеграму зацікавлені в тому, щоб ефективно працювати в Україні, треба створити представництво в нашій країні.

«Ми матимемо швидку комунікацію. Ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів в нас розганяється російська пропаганда. Стосовно редакторів анонімних телеграм-каналів, які видають себе за справжніх редакторів, у мене завжди ключове питання: «Ви розглядали можливість реєстрації як медіа?» Закон про медіа дозволяє реєструватися електронним медіа. Вони відповідають, що розглядали, але не реєструються, бо там купа обмежень. Тому ми як держава маємо мотивувати», – розповів нардеп.

За словами Юрчишина, «анонімність – це безвідповідальність і можливість не бути прозорими». Він наголосив, що анонімність – «не про свободу слова, а про свободу верзти будь-що і ніяк за це не відповідати».

До слова, компанія Telegram отримала від української влади перелік «потенційно проблемних» каналів та перевіряє їхній контент на відповідність правил месенджера.

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Теги: податки депутат пропаганда фіскальна служба Ярослав Юрчишин Telegram Верховна Рада

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