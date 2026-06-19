«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна

Наталуха: «Було зрозуміло, що у Фонді все відносно погано, але що настільки – навіть не уявляв»

Призначений у січні голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха заявив, що результати аудиту установи виявилися значно гіршими, ніж він очікував. За його словами, понад половина державних підприємств, які перебувають на балансі Фонду, фактично існують лише на папері. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Фонд без керівництва та втрата керованості

Наталуха визнав, що ще під час роботи у Верховній Раді розумів складний стан Фонду держмайна, однак масштаби проблем стали для нього несподіванкою. «Було зрозуміло, що у Фонді все відносно погано, але що настільки – навіть не уявляв», – зазначив він.

За словами посадовця, одна з головних причин нинішньої ситуації полягає в тому, що протягом останніх півтора року у Фонді фактично не було повноцінного керівництва. «Це відобразилося і на керованості інституції, і на її сприйнятті органами державної влади, нашими міжнародними партнерами», – пояснив Наталуха.

Понад половина держпідприємств існують лише на папері

Особливе занепокоєння викликали результати перевірки державних підприємств. «На нашому балансі – понад дві тисячі державних підприємств, але з'ясувалося, що більше половини з них – це «шкаралупки». Вони існують лише на папері: є назва, код ЄДРПОУ і більше нічого», – розповів голова Фонду.

Він додав, що значна частина таких структур має накопичені борги із заробітної плати, комунальних послуг та інших платежів. Проблемною залишається ситуація і на великих державних підприємствах. Серед них Наталуха назвав Одеський припортовий завод та «Сумихімпром». За його словами, на цих активах накопичилися значні боргові зобов'язання, які нерідко мають ознаки фіктивності.

«На більшості стратегічних підприємств – таких як Одеський припортовий завод, «Сумихімпром» – також висять роздуті борги, які, як правило, мають вигляд фіктивних», – заявив він.

Фонд готує активи до приватизації

Очільник Фонду наголосив, що саме борговий тягар часто стає головною перепоною для приватизації державних активів. Через це потенційні інвестори не виявляють значного інтересу до придбання таких підприємств.

Наразі Фонд державного майна працює над підготовкою нових сценаріїв приватизації. За словами Наталухи, команда вже завершила аудит, визначила основні проблеми та перейшла до пошуку рішень.

«Ми вже провели аудит, начебто визначилися з усіма проблемами і зараз триває процес пошуку рішень та підготовки окремих активів на продаж», – підсумував голова Фонду держмайна.

Також голова Фонду держмайна анонсував хвилю зміни керівників держпідприємств.

Нагадаємо, що Фонд державного майна продовжує реалізацію активів, які були стягнуті в дохід держави за рішеннями судів у межах санкційної політики проти громадян РФ та осіб, які підтримують російську агресію. Одним із таких активів стала квартира російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва, яку суд передав у власність держави. За словами голови ФДМУ Дмитра Наталухи, її планують виставити на відкритий аукціон 30 червня.