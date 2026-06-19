Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна
Новий керівник Фонду держмайна Дмитро Наталуха розповів про спадок попередників
фото із відкритих джерел

Наталуха: «Було зрозуміло, що у Фонді все відносно погано, але що настільки – навіть не уявляв»

Призначений у січні голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха заявив, що результати аудиту установи виявилися значно гіршими, ніж він очікував. За його словами, понад половина державних підприємств, які перебувають на балансі Фонду, фактично існують лише на папері. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Фонд без керівництва та втрата керованості

Наталуха визнав, що ще під час роботи у Верховній Раді розумів складний стан Фонду держмайна, однак масштаби проблем стали для нього несподіванкою. «Було зрозуміло, що у Фонді все відносно погано, але що настільки – навіть не уявляв», – зазначив він.

За словами посадовця, одна з головних причин нинішньої ситуації полягає в тому, що протягом останніх півтора року у Фонді фактично не було повноцінного керівництва. «Це відобразилося і на керованості інституції, і на її сприйнятті органами державної влади, нашими міжнародними партнерами», – пояснив Наталуха.

Понад половина держпідприємств існують лише на папері

Особливе занепокоєння викликали результати перевірки державних підприємств. «На нашому балансі – понад дві тисячі державних підприємств, але з'ясувалося, що більше половини з них – це «шкаралупки». Вони існують лише на папері: є назва, код ЄДРПОУ і більше нічого», – розповів голова Фонду.

Він додав, що значна частина таких структур має накопичені борги із заробітної плати, комунальних послуг та інших платежів. Проблемною залишається ситуація і на великих державних підприємствах. Серед них Наталуха назвав Одеський припортовий завод та «Сумихімпром». За його словами, на цих активах накопичилися значні боргові зобов'язання, які нерідко мають ознаки фіктивності.

«На більшості стратегічних підприємств – таких як Одеський припортовий завод, «Сумихімпром» – також висять роздуті борги, які, як правило, мають вигляд фіктивних», – заявив він.

Фонд готує активи до приватизації

Очільник Фонду наголосив, що саме борговий тягар часто стає головною перепоною для приватизації державних активів. Через це потенційні інвестори не виявляють значного інтересу до придбання таких підприємств.

Наразі Фонд державного майна працює над підготовкою нових сценаріїв приватизації. За словами Наталухи, команда вже завершила аудит, визначила основні проблеми та перейшла до пошуку рішень.

«Ми вже провели аудит, начебто визначилися з усіма проблемами і зараз триває процес пошуку рішень та підготовки окремих активів на продаж», – підсумував голова Фонду держмайна.

Також голова Фонду держмайна анонсував хвилю зміни керівників держпідприємств.

Нагадаємо, що Фонд державного майна продовжує реалізацію активів, які були стягнуті в дохід держави за рішеннями судів у межах санкційної політики проти громадян РФ та осіб, які підтримують російську агресію. Одним із таких активів стала квартира російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва, яку суд передав у власність держави. За словами голови ФДМУ Дмитра Наталухи, її планують виставити на відкритий аукціон 30 червня.

Читайте також:

Теги: Фонд державного майна майно Дмитро Наталуха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В особистих речах Миколи Азарова було знайдено ікону «Святий Миколай та Свята Людмила»
Несвяті Миколай і Людмила. Україна почала процедуру конфіскації скарбів сім'ї Азарова: список майна Судові хроніки
Вчора, 12:00
З 2024 року Фінляндія арештувала російські активи на понад 40 млн євро
Фінляндія заморозила мільйони євро РФ через Крим
3 червня, 01:01
Артистка виїхала до Росії та системно підтримує окупантів
Таїсію Повалій засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
29 травня, 14:11
Фонд держмайна оприлюднив графік приватизації стратегічних активів
Україна продає сім заводів та корисні копалини: Фонд держмайна оприлюднив графік аукціонів
4 червня, 17:47
Путін затвердив новий механізм покарання
Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни
10 червня, 17:42
Пошкоджена квартира на п'ятому поверсі в Приморському районі Одеси після влучання ворожого безпілотника
В Одесі дрони влучили у житлові будинки: постраждала жінка
10 червня, 04:35

Економіка

Тарифи «Укрзалізниці» досі випереджають інфляцію за останні роки – експерт
Тарифи «Укрзалізниці» досі випереджають інфляцію за останні роки – експерт
«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна
«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна
В Україні рекордно зросла кількість справ про відмивання коштів
В Україні рекордно зросла кількість справ про відмивання коштів
Уряд змінив умови «єОселі» для ветеранів та сімей полеглих захисників
Уряд змінив умови «єОселі» для ветеранів та сімей полеглих захисників
Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки
Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки
«Укрметалургпром»: зміна тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії може прискорити спад виробництва
«Укрметалургпром»: зміна тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії може прискорити спад виробництва

Новини

Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua