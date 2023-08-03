Стадіон, так стадіон! Антимонопольний комітет освятив скандальне будівництво на Волині

Влада Ківерців визнала: хоче втілити в життя «дуже масштабний проєкт», але немає «живих» грошей

Ремонт стадіону в Ківерцях оцінено у 145 млн грн

Гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради Волинської області повідомив про намір укласти два договори з ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» на капітальний ремонт футбольного поля, бігових доріжок і тренувальних майданчиків на місцевому стадіоні. Загальна вартість становить 145 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

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дані з ProZorro

Замовник схилив голову перед Антимонопольним комітетом і відмінив свої попердні рішення дані з ProZorro

Нагадаємо, що останні два місяці довкола цього стадіону тривав скандал, пов'язаний із закидами щодо неефективного використання коштів під час повномасштабної війни.

Почалося з того, що міська влада синхронно 13 червня оголосила два тендери щодо стадіону: перший – на 72,58 млн грн (капремонт бігових доріжок), другий – на 72,57 млн грн (капремонт футбольного поля). Далі ЗМІ підхопили цей інформаційний привід і написали ряд публікацій про вказані закупівлі.

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Як з’ясував «Главком», на один із тендерів щодо ремонту цього стадіону, окрім ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ, прийшло рівненське ТОВ «Стиль-Декор». У 2019 році Антимонопольний комітет оштрафував фірму на 3,6 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії. Станом на 23 червня 2023 року, ТОВ «Стиль-Декор» було у «чорному списку» Антимонопольного комітету. Це означає, що влада Ківерців мала б уважніше вивчати своїх потенційних підрядників.

Так виглядає стадіон у Ківерцях, куди зібралися закопати 145 млн грн під час війни фото: konkurent.ua

Гасити скандал кинувся міський голова Ківерців Олександр Ковальчук. За його словами, влада хоче втілити в життя «дуже масштабний проєкт». Зокрема, облаштувати нове футбольне поле; на стадіоні зведуть укриття, баскетбольний та волейбольний майданчики загальною площею 955,8 кв. м. Біля футбольного поля, як пояснив мер, планується зробити бігову доріжку та газонне покриття, встановити освітлення, нанести нову розмітку та поставити нове спортивне обладнання.

«Є можливість зробити стадіон добрим. Коштів поки немає, тому що термін виконання до 2025 року. Я хочу, щоб місто стало спортивною столицею області. Там буде штучне поле», – уточнив Ковальчук.

Згадав міський голова Ківерців і про військових. Він зазначив, що коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада «не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас».

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Коли ж ця історія набрала ще більшого розголосу, до неї підключився департамент стратегічних розслідувань Нацполіції і зажадав від замовника усунути порушення у сфері публічних закупівель. Зокрема, правоохоронці виявили відсутність у тендерній документації замовника відсутність вимоги про надання учасниками антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

27 червня гуманітарний відділ Ківерцівської міськради скасував два тендери щодо стадіону, посилаючись на лист правоохоронців.

Однак фірма-переможець «Будівельна корпорація «РСГ» оскаржила дії влади Ківерців в Антимонопольному комітеті. Комітет розглядав скарги два тижні і дійшов несподіваних висновків: замовник незаконно cкасував тендери! А саме – не було дотримано вимог «воєнної» постанови Кабміну від 12 жовтня 2022 року №1178, яка чітко просила вимоги до відміни відкритих торгів. Їх всього чотири: відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів; неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель; скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі і коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

Відтак, Антимонопольний комітет зобов’язав замовника скасувати два рішення щодо тендерів щодо стадіону. Гуманітарний відділ Ківерцівської міської ради узяв до виконання: скасував попередні рішення і анонсував укладення договорів із переможцем будкорпорацією «РСГ».

дані ProZorro

дані ProZorro

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» створена у листопаді 2020 року з пропискою у Львові. Власником і директором записано мешканця Івано-Франківської області Романа Павелчака. Розмір статутного капіталу підприємства – 100 тис. грн.

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Але є пікантна деталь. За чотири дні до оголошення скандальних тендерів «Будівельна корпорація «РСГ» змінила прописку – з львівської на ківерецьку. Словом, поближче до замовника.

дані Youcontrol

За відомостями системи ProZorro, з 2021 року будівельна корпорація «РСГ» брала участь у десяти тендерах. Окрім дрібних ремонтів на замовлення Львівського держуніверситету фізичної культури імені Івана Боберського, компанія у червні 2023 року виграла реконструкцію стадіону у місті Новояворівськ Львівської області вартістю 90,1 млн грн.

Із останніх закупівель. ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» взяло участь у тендері з поточного ремонту спортивного майданчика у прифронтовій Малокатеринівці Запорізького району. І запропонувало нижчу ціну, ніж конкурент – 677 тис. грн. До цієї закупівлі є влучний коментар невідомої особи: «…населення громади має зовсім інші потреби, ніж заміна травички на стадіоні! Якщо вам самим важко зорієнтуватись, а спитати про потребу ремонту спортивного майданчику ви змогли лише вчителів фізкультури, то скажу, що у жителів громади зовсім інші потреби, зокрема: допомога з відновленням житла, транспорт який їздить після 19:30, вуличне освітлення, медицина, пожежна частина, допомога сім'ям рідні яких загинули на війні, допомога малозабезпеченим, допомога ВПО, допомога для фронту в кінці кінців». Замовник відреагував на вказаний допис і заявив, що позбавлений відповісти по суті «у зв’язку з некоректністю та невизначеністю його формулювання».