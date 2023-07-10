Соратниця Зеленського про соціальну сферу: Ми зробили неможливе

За словами Третьякової, реформа системи соцстрахування дає можливість економити понад 8 млрд грн на рік

Третьякова: «Ті реформи, які ми започаткували у соціальній сфері, не робили більше ніж 30 років»

За свою каденцію партія «Слуга народу» започаткувала у соціальній сфері низку важливих реформ. Зокрема, деякі з них не проводились понад 30 років. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова.

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За словами Третьякової, реформа системи соцстрахування дає можливість економити понад 8 млрд грн на рік.

«Реформа нестандартних форм зайнятості (дистанційна робота, надомна робота, без адміністративних приміщень, аутстафінг, аутсорсинг, трудовий контракт – законопроєкт № 5371 – «Главком»). У свою чергу віддаю перевагу спрощеній системі оподаткування, спрощеному режиму для домогосподарства та спрощеному режиму у трудових відносинах. Гадаю, що й більшість українців за спрощену систему оформлення трудового договору», – сказала голова Комітету ВРУ.

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Чиновниця додала, що реформа додаткової та часткової кваліфікації дає можливість за декілька тижнів, місяців опанувати та підтвердити компетенцію, щодо якої у роботодавця вже є вакансія.

Також, як зазначає посадовиця, разом із Мінсоцполітики та МОЗ майже з нуля було створено цілу галузь реабілітації, включаючи соціальну реабілітацію та запровадження міжнародного класифікатора функціонала.

«Також провели верифікацію соцвиплат, яка проводиться з 2019 року. Відбулося впровадження електронної трудової книжки та електронного лікарняного, реформа, остання не робилася понад семи років. Крім того, розпочато реформу відв’язання оплати праці від прожиткового мінімуму, та й багато списів побито щодо розуміння природи самого прожиткового мінімуму. Започатковано зміни у методології відшкодування шкоди життю та здоров’ю», – зазначила голова Комітету ВРУ.

Як каже Третьякова, найважливішою та поки не ухваленою залишається пенсійна реформа з накопичувальною системою (№ 9212). За її словами, проєкт переписувався вже чотири рази.

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«Ми відмовились на старті реформи від участі приватних структур у другому рівні пенсійної системи. Зараз це вихолощений, з точки зору приватного бізнесу, законопроєкт, хоча він впроваджує європейські норми функціонування накопичень і їх інвестицій для людини», – пояснила посадовиця.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

До слова, президент Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди «задля розваги».