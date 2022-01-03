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    Економіка та фінанси

    Суецький канал за рік отримав рекордний прибуток

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    Приблизно 10% світової торгівлі проходить через водну артерію, що сполучає Середземне та Червоне моря - Суецький канал за рік отримав рекордний прибуток
    Приблизно 10% світової торгівлі проходить через водну артерію, що сполучає Середземне та Червоне моря
    фото: Reuters

    Фінансовому процвітанню не стала на заваді навіть блокада

    За результатами 2021 року дохід Суецького каналу Єгипту досяг $6,3 млрд, що є рекордним річним показником із моменту відкриття водної артерії. Рекордного показника канал досяг попри те, що у березні 2021 року він майже тиждень залишався заблокованим. Про це повідомляє The Associated Press.

    За даними голови управління Суецького каналу адмірала Оссами Рабея, торік доходи каналу зросли на 12,8% у порівнянні з 2020 роком, коли обсяг продажу становив $5,6 млрд.

    Він поінформував, що у 2021-му через Суецький канал пройшло 20 649 судів, що на 10% перевищує показник 2020 року – 18 830 суден.

    Як зазначається, приблизно 10% світової торгівлі, включаючи 7% світової нафти, проходить через Суецький канал, що сполучає Середземне та Червоне моря.

    Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

    Нагадаємо, адміністрація Суецького каналу вирішила розширити та поглибити ділянку, на якій наприкінці березня на шість днів застряг контейнеровоз Ever Given.

    Як відомо, надвеликий контейнеровоз Ever Given 23 березня застряг боком у каналі на північ від порту Суец. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах.

    Однак після інциденту влада Єгипту заявила, що не випустить гігантський контейнеровоз Ever Given, поки його власники не виплатять майже мільярд доларів компенсації за хаос, який спричинило судно.

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    Теги: перевезення Суецький канал
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    Суецький канал за рік отримав рекордний прибуток