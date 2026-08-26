Уряд провів кадрові зміни у PlayCity

16 липня Геннадій Новіков повідомив, що подав заяву про звільнення

Геннадія Новікова звільнено з посади голови державного агентства України PlayCity. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження Кабміну.

«Звільнити Новікова Геннадія Олеговича з посади голови державного агентства України «ПлейСіті» за власним бажанням», – йдеться у розпорядження.

Також уряд ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови PlayCity на Олексія Томашука.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови державного агентства України «ПлейСіті», виконання обов’язків голови державного агентства України «ПлейСіті» на заступника голови зазначеного агентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Томашука Олексія Васильовича», – йдеться у документі.

Нагадаємо, 16 липня Геннадій Новіков повідомив, що подав заяву про звільнення з посади керівника державного агентства PlayCity. Одним із головних результатів він назвав запуск Державної системи онлайн-моніторингу, яка вже працює в тестовому режимі та дозволяє державі отримувати повну інформацію про діяльність операторів азартних ігор.

«Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. Важливо, щоб наступний керівник не втратив цього темпу реформи», – зазначив Новіков.