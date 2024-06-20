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Рада Європи: До українських біженців в ЄС ставлення краще, ніж до інших переміщених осіб

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рада Європи: До українських біженців в ЄС ставлення краще, ніж до інших переміщених осіб
Умови проживання, які були запропоновані ромам з українським громадянством, були гіршими, ніж ті, що пропонувалися українцям
фото з відкритих джерел

У ЄС помічають різницю між якістю центрів прийому та послуг, які надають українцям та шукачам притулку з інших країн

До українських біженців ставляться краще, ніж до людей інших національностей, які тікали від воєн та надзвичайних ситуацій. Про це заявила провідна європейська правозахисна група, яка закликала держави-члени підтримувати всіх рівною мірою, передає Reuters.

Антирасистська комісія Ради Європи зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні було докладено «гідних захоплення зусиль» для підтримки українців. Проте там наголосили, що ставлення до громадян України відрізняється залежно від їхньої етнічної приналежності. 

До прикладу, умови проживання, які були запропоновані ромам з українським громадянством, були нижчої якості, ніж ті, що пропонувалися українцям у подібній ситуації. 

За інформацією комісії, спостерігається також велика різниця між якістю центрів прийому та послуг, які надають українцям, біженцям та шукачам притулку з інших країн. 

«Новою нормою має стати прийом всіх людей звідусіль так само, як приймали українців», – підкреслив на пресконференції виконавчий секретар ЄКРН Йохан Фрістедт.

Водночас у голови ЄКРН Бертіла Коттьє запитали, чи відчувається більша солідарність з українцями, адже більшість з них є білими, на що він відповів: «Це не означає, що люди більш-менш схожі на українців, ніж ті, кого вони приймають: «Коли люди більш-менш схожі на тебе, це завжди легше».

Своєю чергою комісія заявила, що всім переміщеним особам, незалежно від їхньої національності, кольору шкіри чи релігії, має бути забезпечений належний захист та підтримка. 

Раніше повідомлялося, що у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин.

Нагадаємо, у лютому, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.

У травні у Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка. Також німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії. 

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Теги: Європа біженці

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