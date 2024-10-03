Туристичний бум: які готелі можуть з’явитися в Україні в найближчі два роки

Після закінчення війни кількість туристів в Україні може зрости до 14,5 млн осіб

До 2026 рік в Україні може з’явитися щонайменше 45 готелів на 6 670 номерів та 108 котеджних містечок готельного типу на 3 097 будинків. Про це свідчать результати дослідження Ribas Hotels Group.

Зазначається, що в середині 2024 року завантаженість номерного фонду в Україні стабілізувалася в діапазоні 34-38%, а в окремих популярних регіонах (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області) перевалила за 60-70%.

Нин в Україні функціонує 2017 готелів, водночас від початку повномасштабної війни було знищено або пошкоджено 12 об'єктів.

Згідно з дослідженням, із 2013 року загальна кількість колективних засобів розміщення скорочується в середньому на 175 об'єктів щорічно, переважно за рахунок оздоровчих закладів, санаторіїв профілакторіїв, пансіонатів із лікуванням, бальнео- та грязьових лікарень, туристичних баз, кемпінгів, баз і пансіонатів відпочинку. Водночас кількість готелів зросла на 9,1%, мотелів – на 10,7%, хостелів – на 28,7%.

Туристична галузь країни відновлюється за рахунок внутрішнього туризму, тимчасово переміщених осіб та релокантів. Так, згідно з даними Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ), за результатами 2023 року 13 регіонів України (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кировоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області) перевищили обсяг податкових надходжень від туризму довоєнного 2021 року.

За кількістю готелів лідирують оператори Optima Hotels (64 готелі), Ribas Hotels Group (21) і Premier Hotels and Resorts (11). Серед іноземних мереж лідерами за масштабом присутності є Accor із дев'ятьма готелями і Radisson із п'ятьма.

Автори дослідження наводять приклади анонсованих та перспективних готелів в Україні:

ілюстрація: Ribas Hotels Group

ілюстрація: Ribas Hotels Group

Експерти прогнозують, що після закінчення війни кількість туристів в Україні може зрости до 14,5 млн осіб. Якщо кількість номерів не буде відповідати попиту, знадобиться збільшення номерного фонду щонайменше на 30-40% від наявної кількості.

У дослідженні використовували дані Держстату України, Держагентства розвитку туризму, Держприкордонслужби, головних управлінь статистики Києва, Львова та Львівської ОДА, Одеської, Харківської, Дніпропетровської областей, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, Держреєстру нерухомих пам’яток України, Сервісного порталу для туристів, Готельного та статистичного агрегаторів.

Нагадаємо, що державне підприємство «Готель «Україна» у Києві нещодавно продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 рази більше від стартової ціни. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.