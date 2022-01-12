Влада Зеленського привчатиме людей до «ринкових цін» на газ: заява Банкової
«Щоби це зробити, ми маємо допрацювати систему субсидій»
На переконання заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, населенню необхідно поступово звикати до ринкових цін на енергоносії. Таку думку чиновник висловив в інтерв’ю виданню Interfax-Україна.
При цьому Шурма зазначив, що, вочевидь, це питання для багатьох верств населення є «дуже болісним». «Але значна частина суспільства просто не здатна це сприймати, а велика частина політиків-популістів використовує це для розхитування ситуації. Тож щойно переходимо на ринкові ціни – політики розхитують ситуацію, і це призводить до безладу в країні. Розсипається усе», – пояснив заступник голови президентського Офісу.
Ростислав Шурма наголосив, що держава у будь-якому разі планує рухатися в напрямку ринкових цін на енергоносії. При цьому, на переконання посадовця, важливо не залишити один на один з високими цінами жодну родину, яка не здатна їх оплатити.
«Щоби це зробити, ми маємо допрацювати систему субсидій. Переведення цього всього в ефективні електронні реєстри, в цифрові кошти, щоб воно стало прозорим, дозволить пришвидшити цей перехід на ринкові умови. Авжеж, за якийсь час буде логічно поставити питання, чому людина, яка три роки отримує субсидію, не рухається в бік енергоефективності та термомодернізації. Чому хтось це робить, а хтось може дозволити собі цього не робити?», – підсумував Ростислав Шурма.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть з'явитися «єІпотеки» та «єСубсидії.
Нагадаємо, розмір платіжки за комуналку зріс за рік майже вдвічі. Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний.
Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.