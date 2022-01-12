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    Влада Зеленського привчатиме людей до «ринкових цін» на газ: заява Банкової

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    Заступник голови Офісу президента розповів про плани влади щодо підвищення цін на комунальні послуги - Влада Зеленського привчатиме людей до «ринкових цін» на газ: заява Банкової
    Заступник голови Офісу президента розповів про плани влади щодо підвищення цін на комунальні послуги
    фото: glavcom

    «Щоби це зробити, ми маємо допрацювати систему субсидій»

    На переконання заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, населенню необхідно поступово звикати до ринкових цін на енергоносії. Таку думку чиновник висловив в інтерв’ю виданню Interfax-Україна.

    При цьому Шурма зазначив, що, вочевидь, це питання для багатьох верств населення є «дуже болісним». «Але значна частина суспільства просто не здатна це сприймати, а велика частина політиків-популістів використовує це для розхитування ситуації. Тож щойно переходимо на ринкові ціни – політики розхитують ситуацію, і це призводить до безладу в країні. Розсипається усе», – пояснив заступник голови президентського Офісу.

    Ростислав Шурма наголосив, що держава у будь-якому разі планує рухатися в напрямку ринкових цін на енергоносії. При цьому, на переконання посадовця, важливо не залишити один на один з високими цінами жодну родину, яка не здатна їх оплатити.

    «Щоби це зробити, ми маємо допрацювати систему субсидій. Переведення цього всього в ефективні електронні реєстри, в цифрові кошти, щоб воно стало прозорим, дозволить пришвидшити цей перехід на ринкові умови. Авжеж, за якийсь час буде логічно поставити питання, чому людина, яка три роки отримує субсидію, не рухається в бік енергоефективності та термомодернізації. Чому хтось це робить, а хтось може дозволити собі цього не робити?», – підсумував Ростислав Шурма.

    Раніше повідомлялося, що в Україні можуть з'явитися «єІпотеки» та «єСубсидії.

    Нагадаємо, розмір платіжки за комуналку зріс за рік майже вдвічі. Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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    Теги: газ субсидія комуналка ціни опалення чиновник водопостачання населення
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    Влада Зеленського привчатиме людей до «ринкових цін» на газ: заява Банкової