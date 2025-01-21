Коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа? Арахамія відповів

Арахамія повідомив, коли можуть відбутися основні процеси й переговори з новою командою Трампа

Переговори представників України з командою обраного президента США Дональда Трампа можуть відбутись вже на початку лютого. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

«На початку лютого у Вашингтоні відбудеться «Український тиждень». Я думаю, що там насправді відбуватимуться основні процеси й переговори з новою командою Трампа. Тому чекаємо», – сказав Арахамія.

Зауважимо, що «Український тиждень» – це адвокаційна ініціатива, спрямована на посилення співпраці між Україною та США. У рамках цього заходу проводитимуться різноманітні активності, зокрема тематичні форуми, круглі столи та зустрічі. Головною метою є обговорення ключових питань, пов’язаних із розвитком партнерських відносин.

Нагадаємо, що у команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців. Про це пише The Washington Post.