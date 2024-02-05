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Чи нараховуватимуть податок за землю в зоні бойових дій: відповідь Податкової служби

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи нараховуватимуть податок за землю в зоні бойових дій: відповідь Податкової служби
Внаслідок бойових дії п’ята частина сільськогосподарських земель непридатна для використання
фото з відкритих джерел

З 1 січня минулого року не нараховується плата за землю на тимчасово окупованих територіях та територіях активних бойових дій

Земельний податок на ділянках, розташованих у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, не нараховуватиметься. Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Київській області.

Зазначається, що відповідно до п.п. 69.14 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, та перебувають у власності або користуванні, зокрема на умовах оренди, фізичних осіб, та за період з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року – в частині земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, зокрема на умовах оренди, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

«Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих РФ», – йдеться у повідомленні.

Починаючи з 1 січня 2023 року плата за земельні ділянки (земельні частки (паї)), які розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України, що є в Переліку територій, на яких проходять (проходили) бойові дії, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за період з першого дня місяця, в якому визначили дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації на відповідних територіях, до останнього дня місяця, в якому завершилися активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території.

Нагадаємо, в Україні близько 20% сільськогосподарських земель непридатні для використання внаслідок бойових дій. Перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький зазначив, що хвилювань немає, оскільки споживання українцями агрокультур втричі менше, ніж їх виробіток.

До слова, у російській Держдумі запропонували видавати росіянами за участь у війні проти України землю на окупованих територіях нашої країни.

Теги: окупація податки земля Державна податкова служба

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