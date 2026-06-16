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Смерть чоловіка після перебування в центрі комплектування на Закарпатті: розпочато розслідування

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Смерть чоловіка після перебування в центрі комплектування на Закарпатті: розпочато розслідування
Працівники ДБР встановлюють усі обставини події
фото: Державне бюро розслідувань

Причину смерті 29-річного чоловіка буде встановлено після проведення призначених судово-медичних експертиз

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка, яка настала після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпатської області, інформує «Главком».

Приводом для відкриття кримінальної справи став розголос у медіа та соціальних мережах, де поширили інформацію про можливе застосування фізичного насильства щодо померлого з боку військових.

Що відомо про обставини події на цей час

  • Скарги на здоров'я: За попередньою інформацією слідства, під час перебування в будівлі військкомату чоловік неодноразово скаржився на погане самопочуття.
  • Госпіталізація: Через погіршення стану затриманого двічі доставляли до лікарні для надання медичної допомоги.
  • Кваліфікація справи: Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану).
  • Покарання: Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Поточні дії слідчих

Наразі детективи ДБР проводять першочергові слідчі дії для встановлення всіх деталей трагедії. Зокрема, перевіряється правомірність дій працівників ТЦК та СП, а також те, наскільки вчасно та у повному обсязі медики надали допомогу затриманому.

Остаточну причину смерті 29-річного чоловіка буде встановлено після проведення призначених судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова виніс вирок студентові Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, який під час конфлікту завдав тяжких травм працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Главком» писав, що реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки буде впроваджуватися після реформи підвищення зарплат військовим і врегулювання строків служби. 

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Теги: ТЦК ДБР смерть Закарпаття чоловік

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