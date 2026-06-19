Тарифи «Укрзалізниці» досі випереджають інфляцію за останні роки – експерт

За останні роки вантажні тарифи «Укрзалізниці» вже зростали швидше за загальний рівень інфляції в країні, наголошує експерт

«Укрзалізниця» має провести публічний діалог з бізнесом щодо тарифів, а не вести кулуарні перемовини – експерт

Плани «Укрзалізниці» щодо чергового перегляду вантажних тарифів потребують відкритого професійного обговорення із бізнесом та державою, адже наслідки таких рішень відчуває вся економіка України. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ініціативу «Укрзалізниці» щодо підвищення тарифу на 45%.

За його словами, на відміну від попередніх років, коли тарифні ініціативи обговорювалися на відкритих майданчиках за участі бізнесу та державних органів, нині дискусія відбувається переважно непублічно.

«Це рішення впливає не на окремі галузі, а на країну в цілому. Будь-яка зміна вартості перевезень автоматично збільшує собівартість продукції та зрештою відображається на цінах для кінцевого споживача», – наголосив Вовк.

Він підкреслив, що сьогодні і «Укрзалізниця», і промислові підприємства працюють в однаково складних умовах війни. «Укрзалізниця» зазнає втрат через обстріли інфраструктури та рухомого складу, але металургійні, гірничодобувні та інші підприємства також щоденно стикаються з руйнуваннями, перебоями в роботі та додатковими витратами.

Також експерт звернув увагу, що за останні роки вантажні тарифи вже зростали швидше за загальний рівень інфляції в країні. Так, накопичена інфляція у 2022–2025 роках склала понад 60%, тоді як вартість залізничних вантажних перевезень за цей період збільшилася приблизно на 71%.

«Та сама послуга, яка в кінці року коштувала 100 гривень, в кінці 25-го року коштувала вже 171 гривню. Тобто те шокове зростання вантажних тарифів, яке ми мали у 20-му році, воно до сих пір не з'їдене інфляцією. Фактично, ми тільки на кінець 26-го року могли би піднімати це питання – і, знову ж таки, не в межах шокових потрясінь на рівні 45%. Фактично ми вже маємо випереджальне зростання тарифів порівняно з інфляцією. Тому будь-які нові рішення мають базуватися на чітких економічних розрахунках, а не на емоціях», – зазначив він.

Вовк також зауважив, що в міжнародній практиці масштабні одноразові зміни тарифів є радше винятком. За його словами, він не знає прикладів країн, де залізничні тарифи для бізнесу переглядалися б настільки різко, як це пропонується в Україні.

На думку експерта, фінансова стабільність «Укрзалізниці» є важливим завданням, однак шукати рішення потрібно спільно з вантажовідправниками та державою, враховуючи вплив на промисловість, експорт, зайнятість і бюджетні надходження.

«Усі сьогодні в одному човні. Тому необхідно сідати за стіл переговорів із цифрами та шукати збалансоване рішення, яке дозволить зберегти і фінансову стійкість «Укрзалізниці», і конкурентоспроможність української економіки», – підсумував Вовк.

Раніше провідні промислові асоціації та бізнес-об'єднання України закликали міністра відновлення Олексія Кулебу та премʼєр-міністра Юлію Свириденко не допустити різкого подорожчання вантажних перевезень «Укрзалізниці», адже таке рішення може погіршити становище підприємств, скоротити виробництво та негативно вплинути на надходження до бюджету.