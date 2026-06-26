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Удар по військових на Дніпропетровщині: командир батальйону постане перед судом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Удар по військових на Дніпропетровщині: командир батальйону постане перед судом
Командиру батальйону безпілотних систем інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки
фото: Прокуратура України

Командир батальйону обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки

Справу командира батальйону безпілотних систем щодо загибелі 19 людей під час військових урочистостей скеровано до суду. Як інформує «Главком», про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. 

Як нагадав генпрокурор, 1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців на Дніпропетровщині. Тоді загинули 19 людей, серед яких 12 військових і семеро цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення.
 
Слідство встановило, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення підрозділу та нагородження особового складу всупереч наказам військового командування. Ці накази забороняли шикування та масове скупчення військових поза укриттями.

За версією слідства, навіть після оголошення повітряної тривоги та ракетної небезпеки захід не припинили, а військовослужбовців не розосередили.

Також напередодні у службових чатах було поширено інформацію про місце і час проведення заходу, кількість учасників та геолокацію. За даними слідства, ці відомості стали відомі росіянам і були використані для уточнення цілі ракетного удару.

Командир батальйону обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російська терористична армія 1 листопада вдарила по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Внаслідок цього загинули військові та цивільні.

Згодом 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського відреагувала на комбінований удар РФ по військовослужбовцях на Дніпропетровщині.

Теги: прокуратура суд військові Дніпропетровщина Руслан Кравченко

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