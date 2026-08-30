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Експрем'єр Польщі назвав спосіб покращити відносини Варшави та Києва

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Експрем'єр Польщі назвав спосіб покращити відносини Варшави та Києва
Ян Кшиштоф Бєлецький висловився про майбутнє українсько-польських відносин
фото: «Укрінформ»

Ян Кшиштоф Бєлецький вважає, що Україна та Польща мають «очистити» складні питання спільного минулого

Колишній прем’єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Бєлецький заявив, що для покращення українсько-польських відносин обом країнам необхідно врегулювати складні питання спільного минулого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Бєлецького «Укрінформу».

За словами експрем’єра, історичні суперечності продовжуватимуть впливати на відносини Києва та Варшави незалежно від того, як обидві країни бачать своє майбутнє. «Справи минулого завжди тиснутимуть на нас. Тож єдине, що можна зробити – це «очистити» це минуле», – заявив Бєлецький.

Він пояснив, що йдеться, зокрема, про важливе для польської сторони питання ексгумації та поховання жертв Волинської трагедії. На думку колишнього очільника польського уряду, якщо поляки хочуть проводити відповідні розкопки навіть під час війни, Україна має надати їм таку можливість.

Після вирішення таких питань, вважає Бєлецький, у відносинах двох держав має діяти принцип «пробачаємо, але пам’ятаємо». Водночас він наголосив, що це не означає необхідності повної згоди України та Польщі в оцінках минулого.

Експрем'єр також висловив переконання, що тісна співпраця між країнами продовжуватиметься незалежно від дій політиків, оскільки вона потрібна і полякам, і українцям. Він звернув увагу на економічні зв’язки та зазначив, що на деяких великих польських підприємствах українці становлять 20-30% персоналу.

Окремо Бєлецький назвав «ганебними» інциденти щодо українців у Польщі та висловив сподівання, що вони припиняться. За його словами, Польща також залишається для України природним сухопутним коридором до Європи та важливою ланкою логістичного ланцюга.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький у привітанні Володимира Зеленського з Днем Незалежності України нагадав про невирішені суперечності між Києвом і Варшавою. Зеленський у відповідь наголосив, що Україна цінує підтримку Польщі та розраховує на подальший розвиток двосторонніх відносин.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький заявив, що можливе включення Степана Бандери та Романа Шухевича до Національного пантеону України може створити проблеми для української євроінтеграції.

25 серпня у Львові відновили ексгумацію останків польських військових, які загинули у вересні 1939 року. Роботи на старому Голосківському кладовищі мають тривати до початку жовтня.

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Теги: Польща міністр українці Україна

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