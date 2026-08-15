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Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США
Президент США закликав американців змиритися з вищими цінами на бензин заради тиску на Іран
фото: Getty Images

Reuters: незрозуміло, чи заява Трампа означає зміну офіційної політики США

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни проти Ірану проголосить Ормузьку протоку американською територією – стратегічно важливий морський шлях, рух яким уже кілька місяців значно ускладнений через бойові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Виступаючи з промовою в Гарден-Сіті, штат Нью-Йорк, Трамп заявив: «Досить скоро я оголошу протоку територією Сполучених Штатів» – після завершення того, що він назвав «розгромом» Ірану.

Одночасно президент закликав американців змиритися з дещо вищими цінами на бензин, назвавши це платою за те, щоб не допустити появи ядерної зброї в «дуже поганій країні». За його словами, США роблять «велику послугу всьому світу», і він ніколи не вибачатиметься за удари по Ірану.

Reuters зазначає, що заява про ціни на пальне посилює політичні ризики для Трампа: зростання вартості палива суперечить його передвиборчій обіцянці знизити енергетичні витрати, а демократи вже намагаються зробити економічні наслідки війни з Іраном темою проміжних виборів у листопаді. Цього тижня ціни на нафту зросли – Брент наближається до $90 за барель, а бензин у США подорожчав приблизно до $4 за галон.

Через Ормузьку протоку до війни проходило близько 20% світових поставок нафти й зрідженого газу. Reuters уточнює, що залишається незрозумілим, наскільки серйозно Трамп ставився до своєї заяви про територію США і чи означає вона зміну офіційного політичного курсу Вашингтона – раніше позиція США передбачала забезпечення свободи судноплавства, дотримання міжнародного морського права та стримування Ірану через економічну блокаду й точкові удари.

Реакція Ірану

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді у відповідь заявив, що саме Тегеран вирішуватиме, коли протоку відкривати чи закривати, і продовжуватиме блокаду – так в Ірані називають власні обмеження судноплавства – доти, доки США не визнають свою «стратегічну поразку». Раніше цього тижня Тегеран уже відкидав заяви Трампа про нібито «повний контроль» США над протокою, наполягаючи, що водний шлях залишається заблокованим на його умовах.

Протистояння триває на тлі майже піврічної війни між США та Іраном: з 13 квітня Вашингтон утримує морську блокаду іранських портів, а рух через протоку, за даними CNBC, впав до найнижчих показників за останні три місяці. Міжнародне енергетичне агентство цього тижня попередило, що тривале закриття протоки все відчутніше позначається на світових поставках нафти.

Нагадаємо, раніше цього року Трамп уже розглядав перейменування Ормузької протоки на свою честь після взяття її під повний контроль і навіть публікував мапу з назвою «Протока Трампа».

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Теги: обмеження пальне Вашингтон бензин Іран Дональд Трамп

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