Курс валют 26 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 26 липня 2026 року. Порівняно з 25 липня, курс долара, євро та польського злотого не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81, євро – 51,06 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,8110 51,0577 59,8451 11,8004 54,9087 Ощадбанк 44,65 / 49,99 50,85 / 51,40 - - - Приватбанк 44,39 / 44,99 50,40 / 51,40 59,33 / 60,24 11,35 / 11,85 54,08 / 55,08 ПУМБ 44,60 / 45,20 51,00 / 51,70 59,10 / 60,50 11,60 / 11,90 - monobank 44,63 / 45,03 50,80 / 51,50 - - - Райффайзен 44,63 / 44,98 50,83 / 51,23 57,80 / 61,30 11,10 / 12,10 52,50 / 56,30 OTP Bank 44,50 / 44,95 50,50 / 51,50 59,24 / 60,38 11,71 / 11,91 54,50 / 55,50 Укрсиббанк 44,50 / 45,05 50,50 / 51,50 58,25 / 60,55 - 53,50 / 55,50

* курс валют станом на 9:40 26 липня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, польський злотий і британський фунт подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.