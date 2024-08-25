Як Гарріс підтримуватиме Україну: прогнози американських експертів

Фахівці з зовнішньої політики намагаються передбачити, якою може бути політика Гарріс щодо України у разі її перемоги на президентських виборах

Камала Гарріс підтвердила свою рішучість підтримувати Україну у війні проти Росії, якщо вона здобуде перемогу на президентських виборах у листопаді. Виступаючи після прийняття висунення від Демократичної партії, Гарріс підкреслила важливість підтримки НАТО та згадала про свою роль у створенні коаліції з понад 50 країн на підтримку України. Про це пише Голос Америки.

«Як президент, я буду твердо підтримувати Україну та наших союзників по НАТО», – заявила Гарріс.

Професор історії Католицького університету Америки Майкл Кіммедж зазначив, що згадка про Україну в програмній промові свідчить про важливість цього питання для Гарріс і підкреслює її готовність протистояти Росії.

«Це сигнал, що підтримка України буде пріоритетом, і здачі інтересів України в переговорах з Путіним не відбудеться»,– підкреслив Кіммедж.

Водночас він вважає, що політика Гарріс не відрізнятиметься суттєво від нинішньої політики Джо Байдена. Якщо зміни й будуть, то вони можуть стосуватися економічної політики США та посилення позиції щодо Росії, але радикальних змін не очікується.

Колишній посол в Україні Джон Гербст висловив розчарування тим, що питання України отримало недостатню увагу на з'їзді демократів, тоді як професор Університету Сан-Дієго Михайло Алексєєв вважає, що Україна залишається важливим питанням як для зовнішньої, так і для внутрішньої політики США.

«Те, що було сказано про Україну, є дуже фундаментальним для формування глобальної політики», – зазначив Алексєєв.

Він наголошує, що підтримка України та пов'язані з нею цінності, такі як свобода і демократія, залишатимуться важливими для Гарріс. Це, на думку Алексєєва, може гарантувати продовження послідовної підтримки України, хоча суттєве збільшення допомоги може бути складним через політичні обмеження.

Нагадаємо, промова Гарріс на з’їзді обурила Трампа: опублікував рекордну кількість дописів.

