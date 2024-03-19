Скільки коштує поніжитися у гарячій ванній у різних містах України: інфографіка

У Львові гаряча ванна коштує приблизно 16,3 грн, у Рівному – 15,7 грн, у Києві – 15,66 грн

Найдорожче користуватися гарячою водою в Луцьку, найдешевше – у Тернополі

В Україні на час воєнного стану та протягом пів року після його закінчення діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Вартість гарячої води по країні відрізняється в регіонах залежно від компанії-постачальника. «Слово і діло» підрахувало, скільки в обласних центрах коштуватиме задоволення поніжитися у гарячій ванні.

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Вартість гарячої ванни розраховували з огляду на тариф на постачання гарячої води за наявності лічильників, а також виходячи із середнього об’єму ванни – 160 літрів. При цьому враховували лише гарячу воду, без розведення холодною.

Таким чином, вийшло, що найдорожче прийняти ванну коштує у Луцьку – 20,42 грн. Там куб води коштує 127,64 грн.

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В Івано-Франківську за гарячу ванну доведеться заплатити 17,6 грн, а в Чернігові – 17,07 грн.

У Львові гаряча ванна коштує приблизно 16,3 грн, у Рівному – 15,7 грн, у Києві – 15,66 грн (тисяча кубів води коштують 97,89 грн), у Дніпрі – 15,58 грн, у Вінниці – 15,24 грн, у Полтаві – 15,20 грн, у Хмельницькому – 14,95 грн, у Харкові – 14,86 грн, у Черкасах – 14,76 грн, у Сумах – 14,30 грн.

Найдешевше приймати гарячу ванну у Тернополі – 12,89 грн.

Немає централізованого гарячого водопостачання у Чернівцях, Одесі, Житомирі, Ужгороді, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні.

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