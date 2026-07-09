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«Історія дуже погана». Зеленський прокоментував конфлікт громадян з ТЦК у Львові

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Історія дуже погана». Зеленський прокоментував конфлікт громадян з ТЦК у Львові
У Львові стався масштабний конфлікт з військовими ТЦК
фото з соціальних мереж

Президент: Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з ции в рамках чинного законодавства

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт громадян з працівниками ТЦК у Львові. Як пише «Главком», відповідаючи на запитання журналістів після саміту НАТО в Анкарі, Зеленський зазначив, що отримав вже деякі подробиці від глави МВС.

«На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі, так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко, Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, все що вони обіцяли», – сказав президент.

Нагадаємо, ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і місцевих жителів.

Львівський обласний ТЦК та СП закликав громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки.

Згодом мер Львова Андрій Садовий засудив дії натовпу, який увечері 8 липня влаштував сутичку із військовими ТЦК. Він зауважив, що наразі Росія найбільше зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою, адже будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди.

Також Міністерство оборони наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.

Також повідомлялось, що розпочато розслідування обставин інциденту, що стався у Львові за участі військовослужбовців ЗСУ, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб.

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Теги: Львів скандал Володимир Зеленський конфлікт ТЦК

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