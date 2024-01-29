Прем'єр-міністр Грузії йде у відставку

Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії ще у 2013 році

Гарібашвілі вже вдруге покидає пост прем'єр-міністра Грузії

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що він залишає свою посаду та йде у відставку. Про це він заявив під час свого брифінгу.

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«Я хотів би повідомити громадськості про рішення, яке ми обговорювали з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра», – сказав Гарібашвілі.

За словами прем’єра, наприкінці минулого року він представив звіт громадськості про його роботу протягом трьох років.

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«Як відомо, я почав працювати на посаді голови уряду другий термін у найважчий період, в умовах внутрішньої та міжнародної політичної, економічної та соціальної криз. Я чітко служив нашій країні, безкомпромісно захищав інтереси нашої країни і народу, пишаюся результатами, яких ми досягли за цей період разом з командою», – розповів він.

Нагадаємо, що Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії ще у 2013 році, однак 30 грудня 2015 року подав у відставку. Тоді його замінив Георгій Квірікашвілі.

Вдруге Гарібашвілі обійняв посаду прем'єр-міністра 22 лютого 2021 року, а до того він очолював оборонне відомство країни. Відставка Гарібашвілі означає, що парламент знову повинен буде затверджувати уряд.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що йому запропонували обійняти посаду голови партії «Грузинська мрія».

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Нагадаємо, у вересні члени «Грузинської мрії» звинуватили президента країни Саломе Зурабішвілі у порушенні Конституції, оскільки вона приїхала до Німеччини з робочим візитом без дозволу уряду.

Проросійська партія розпочала процедуру імпічменту Зурабішвілі, вона передала відповідне подання до Конституційного суду.

До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту.