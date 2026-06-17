Кабмін ухвалив нові пільги для звільнених з російського полону

Відновити важливі документи можна буде безкоштовно, а родини зниклих безвісти отримають додаткові можливості для управління майном

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке розширює державну підтримку громадян, які пережили російський полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни. Відтепер такі українці зможуть безкоштовно відновлювати окремі документи у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком».

Нововведення передбачає, що громадяни, які повернулися з полону або незаконного утримання, зможуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Скористатися такою можливістю можна буде один раз протягом року після звільнення.

«Громадяни, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, можуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію в сервісних центрах МВС», – повідомив Клименко.

Крім того, уряд врегулював питання, яке стосується родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відтепер опікуни, які офіційно призначені для управління майном таких громадян, отримають право відновлювати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я зниклої безвісти особи.

Також вони зможуть законно управляти цим майном в інтересах його власника до моменту з'ясування його долі. У МВС наголошують, що зміни спрямовані на спрощення процедур для людей, які постраждали від російської агресії, а також для їхніх родин.

«Також врегульовано питання, з яким сьогодні стикаються родини людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Опікуни, призначені для управління майном таких осіб, мають можливість відновлювати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я зниклої безвісти особи та законно управляти цим майном в інтересах власника», – зазначив міністр.

За словами Клименка, уряд і надалі працюватиме над рішеннями, які дозволять швидше вирішувати проблеми громадян, постраждалих внаслідок війни.

Нагадаємо, що 5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими, в межах якого додому повернулися 185 українських захисників.