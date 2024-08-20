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У серпні зросли ціни на деякі сорти ковбаси та сиру

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У серпні зросли ціни на деякі сорти ковбаси та сиру
фото з відкритих джерел

У серпні ціни на деякі види ковбаси та сиру зросли, тоді як інші незначно подешевшали

В Україні продовжуються коливання цін на продукти харчування. Згідно з даними порталу «Мінфін», у серпні спостерігаються зміни вартості ковбаси та твердого сиру.

Ковбаса

  • Зниження: Варена ковбаса«Алан докторська» – подешевшала з 337,46 грн/кг до 335,81 грн/кг.
  • зростання: «Алан молочна» подорожчала з 133,79 грн/400г до 136,27 грн/400г (на 1,9%), а «Ашан докторська» – з 299,00 грн/кг до 309,90 грн/кг (на 3,6%). Найбільше зросла в ціні ковбаса «Глобине докторська» –  з 257,88 грн/кг до 279,00 грн/кг (на 8,2%).

Сир

  • Зростання: Сир твердий«Звени Гора голландський 45%»  подорожчав з 436,25 грн/кг до 496,07 грн/кг, а в упаковці 285 г – з 138,06 грн до 149,00 грн.
  • зниження: Сир твердий «Комо традиційний 50%» трохи подешевшав з 417,41 грн/кг до 411,87 грн/кг.

Вартість продуктів у різних супермаркетах може суттєво відрізнятися. Наприклад, варену ковбасу «Алан докторська» можна купити за ціною від 249,99 грн/кг у«Новус» до 396,80 грн/кг у «МегаМаркет». Сир твердий «Комо традиційний 50%» коштує від 355,00 грн/кг в Ашан.

Нагадаємо,  Скільки має коштувати ковбаса вищого сорту? Інтерв’ю з професором-харчовиком.

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Теги: Мінфін продукти харчування

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