Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео)

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Після атаки на території «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані спостерігається потужне задимлення

«Газпром нафтохім Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ

У ніч на 14 липня безпілотники атакували одразу кілька стратегічних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Про це пише «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Під ударом опинилися Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкирії та електропідстанція «Керченська» в окупованій Керчі.

За попередніми даними, після атаки на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї на території підприємства виникла масштабна пожежа. Російські пабліки повідомляють про пошкодження технологічного обладнання поблизу резервуарного парку. Водночас місцева влада офіційно не коментувала інцидент.

Також повідомляється про удар по комплексу «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані.

На оприлюднених кадрах видно потужне задимлення на території підприємства. Комплекс є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії, здатним переробляти понад 6 млн тонн сировини на рік.

Крім того, за інформацією моніторингової групи «Кримський вітер», після нічної атаки загорілася електропідстанція «Керченська» 110/35/6 кВ в окупованій Керчі. Супутникові знімки зафіксували пожежу на об'єкті.

Зазначається, що підстанція є одним із ключових енерговузлів міста та забезпечує електропостачання значної частини споживачів і критичної інфраструктури Керчі.

Нагадаємо, протягом 11 липня та в ніч на 12 липня українські військові завдали потужних ударів по Сизранському НПЗ та 14 ворожих суднах.