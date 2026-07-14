Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео)
Після атаки на території «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані спостерігається потужне задимлення
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

«Газпром нафтохім Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ

У ніч на 14 липня безпілотники атакували одразу кілька стратегічних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Про це пише «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Під ударом опинилися Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкирії та електропідстанція «Керченська» в окупованій Керчі.

За попередніми даними, після атаки на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї на території підприємства виникла масштабна пожежа. Російські пабліки повідомляють про пошкодження технологічного обладнання поблизу резервуарного парку. Водночас місцева влада офіційно не коментувала інцидент.

Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео) фото 1

Також повідомляється про удар по комплексу «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

На оприлюднених кадрах видно потужне задимлення на території підприємства. Комплекс є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії, здатним переробляти понад 6 млн тонн сировини на рік.

Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео) фото 2
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео) фото 3
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео) фото 4
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео) фото 5
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео) фото 6

Крім того, за інформацією моніторингової групи «Кримський вітер», після нічної атаки загорілася електропідстанція «Керченська» 110/35/6 кВ в окупованій Керчі. Супутникові знімки зафіксували пожежу на об'єкті.
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео) фото 7

Зазначається, що підстанція є одним із ключових енерговузлів міста та забезпечує електропостачання значної частини споживачів і критичної інфраструктури Керчі.

Нагадаємо, протягом 11 липня та в ніч на 12 липня українські військові завдали потужних ударів по Сизранському НПЗ та 14 ворожих суднах.

Читайте також:

Теги: нафта Крим росія Газпром завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дзвінок із Криму показав, чого найбільше бояться росіяни
Дзвінок із Криму показав, чого найбільше бояться росіяни
9 липня, 08:18
Паливна криза в Росії цього разу вийшла за межі прикордонних регіонів і окупованих територій
Дефіцит бензину в Росії поширився від Москви до Поволжя
16 червня, 02:45
Керченська протока – водна артерія, яку Росія намагалася оголосити своїм внутрішнім озером
Росія не отримала права на Азовське море – арбітраж ООН
15 червня, 22:10
Класичні десантні операції ще не втратили своєї актуальності
Росія активно укріплює Крим через можливий десант України – Військово-морські сили
18 червня, 08:32
Лідери домовилися збільшити постачання засобів і систем протиповітряної оборони Україні
Макрон заявив про істотну зміну балансу сил на користь України
18 червня, 02:38
Росія почала реєструвати всі мобільні телефони в державній базі
Кремль отримав новий інструмент контролю за смартфонами
27 червня, 10:38
Аксьонов визнав, що Крим переживає один із найскладніших періодів
Паливна криза в Криму посилилася: Гауляйтер окупованого півострову визнав нові проблеми
30 червня, 15:12
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка поскаржилася на проблеми з бензином в Росії
3 липня, 13:31
На Одещині дрони влучили у багатоповерхівку та Епіцентр
Нічна атака на Одещину: палають багатоповерхівка та «Епіцентр»
12 липня, 23:30

Економіка

Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео)
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео)
Ціни на нафту підскочили
Ціни на нафту підскочили
Росіяни знайшли «позитив» від ударів України по нафтобазах
Росіяни знайшли «позитив» від ударів України по нафтобазах
Секретний завод у Німеччині випускає дрони для України: деталі
Секретний завод у Німеччині випускає дрони для України: деталі
Світові ціни на каву та цукор зросли через аномальну спеку в Тихому океані
Світові ціни на каву та цукор зросли через аномальну спеку в Тихому океані
Сім годин у черзі за бензином: російський губернатор поскаржився на паливну кризу
Сім годин у черзі за бензином: російський губернатор поскаржився на паливну кризу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
133K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
93K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua