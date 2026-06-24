Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«В Крым хочется, но...». Путініст Юрій Лоза розказав, як ЗСУ зіпсували йому літо

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Юрій Лоза підтримує російську агресію проти України
фото з відкритих джерел

Лоза передумав їхати до Криму після попереджень родичів із Керчі

Російський співак Юрій Лоза поскаржився на зіпсований літній відпочинок у Криму та розповів, чому поки не планує їхати у Керч. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака у Facebook.

Юрій Лоза поділився, що планував поїздку до Криму, але, за словами співака, родичі з Керчі радять йому не їхати на півострів, оскільки останніми днями там лунають вибухи та фіксуються удари ЗСУ по російській військовій, нафтовій і логістичній інфраструктурі.

«Родичі з Керчі пишуть, що українці посилено б'ють містом уже другий день. Якщо раніше вони були зосереджені виключно на атаках на міст, то зараз переключилися на нафту і доставку», – написав артист.

«В Крым хочется, но...». Путініст Юрій Лоза розказав, як ЗСУ зіпсували йому літо фото 1
фото: Юрий Лоза/Facebook

До того ж Юрій Лоза згадав про проблему дефіциту бензину в Криму. Співак зізнався, що він хоче поїхати у Крим, проте має сумніви. «Паніки немає, але нам радять найближчим часом утриматися від традиційної поїздки до Криму, тим більше, що ми завжди добиралися туди машиною, а ситуація з бензином поки що не покращується. Коротше, і на море хочеться, і сумніви не залишають. Будемо думати та сподіватися на краще», – висловився Лоза.

Нагадаємо, у 2020 році російський співак Юрій Лоза побував в окупованому Криму й описував ситуацію на півострові. Росіянин розповідав, що в окупованому Криму не вистачає «закоханих у свій край фахівців», адже наразі більшість місцевих жителів орієнтовані на «швидке заробляння грошей» і не думають про перспективи.

До слова, у 2017 році Юрій Лоза потрапив до бази сайту «Миротворець». Лоза потрапив у список за пропаганду російської агресії і порушення порядку перетину державного кордону України.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Читайте також:

Теги: пропагандист ЗСУ Крим росіяни співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ затримала агентку, яка передавала координати українських позицій РФ
Російський бойовик ховався у будинку жительки Лимана: СБУ провела спецоперацію
25 травня, 10:18
За словами Рефата Чубарова, деокупація Кримського півострова є невідворотною
Чубаров порадив українцям в окупованому Криму триматися подалі від військових об'єктів Росії
26 травня, 15:00
Російські олігархи попросили у Путіна системи РЕБ і лазерну зброю
Російський бізнес звернувся до Путіна через мільярдні збитки від атак БпЛА 
26 травня, 17:56
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль ухвалив закон про «захист» росіян за кордоном
26 травня, 10:24
Історія стала черговим прикладом того, як Росія поводиться з мешканцями українських територій, про «захист» яких роками заявляла російська пропаганда
Переїхали до Росії, але опинилися на вулиці: переселенці записали звернення до Путіна
5 червня, 10:56
Апаратно-програмний комплекс NEO-1 має низку переваг перед іншими інженерними засобами
На озброєнні ЗСУ з'явився новий робот-сапер
10 червня, 08:22
Водій отримав численні поранення, від яких помер на місці події
У Підмосков’ї вибухнув автомобіль, водій загинув (відео)
9 червня, 09:55
Російську столицю затягує димом після атаки українських безпілотників
«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки 
18 червня, 10:33
Зруйноване залізничне полотно, відбувся обвал одного з прогонів
Знищення мосту через Північнокримський канал: Сили спецоперацій показали відео
Вчора, 15:26

Шоу-біз

«В Крым хочется, но...». Путініст Юрій Лоза розказав, як ЗСУ зіпсували йому літо
«В Крым хочется, но...». Путініст Юрій Лоза розказав, як ЗСУ зіпсували йому літо
70-річний продюсер Бебешко розкрив суму своєї пенсії
70-річний продюсер Бебешко розкрив суму своєї пенсії
«Це виснажливо». Ольга Фреймут поскаржилася на складнощі життя у Лондоні
«Це виснажливо». Ольга Фреймут поскаржилася на складнощі життя у Лондоні
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців
Зірка «Гаррі Поттера» з'явилася на публіці в компанії принца Вільяма та розповіла кумедну історію
Зірка «Гаррі Поттера» з'явилася на публіці в компанії принца Вільяма та розповіла кумедну історію
Олена Тополя відверто розповіла про проблеми у шлюбі з колишнім чоловіком
Олена Тополя відверто розповіла про проблеми у шлюбі з колишнім чоловіком

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua