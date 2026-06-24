«В Крым хочется, но...». Путініст Юрій Лоза розказав, як ЗСУ зіпсували йому літо
Лоза передумав їхати до Криму після попереджень родичів із Керчі
Російський співак Юрій Лоза поскаржився на зіпсований літній відпочинок у Криму та розповів, чому поки не планує їхати у Керч. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака у Facebook.
Юрій Лоза поділився, що планував поїздку до Криму, але, за словами співака, родичі з Керчі радять йому не їхати на півострів, оскільки останніми днями там лунають вибухи та фіксуються удари ЗСУ по російській військовій, нафтовій і логістичній інфраструктурі.
«Родичі з Керчі пишуть, що українці посилено б'ють містом уже другий день. Якщо раніше вони були зосереджені виключно на атаках на міст, то зараз переключилися на нафту і доставку», – написав артист.
До того ж Юрій Лоза згадав про проблему дефіциту бензину в Криму. Співак зізнався, що він хоче поїхати у Крим, проте має сумніви. «Паніки немає, але нам радять найближчим часом утриматися від традиційної поїздки до Криму, тим більше, що ми завжди добиралися туди машиною, а ситуація з бензином поки що не покращується. Коротше, і на море хочеться, і сумніви не залишають. Будемо думати та сподіватися на краще», – висловився Лоза.
Нагадаємо, у 2020 році російський співак Юрій Лоза побував в окупованому Криму й описував ситуацію на півострові. Росіянин розповідав, що в окупованому Криму не вистачає «закоханих у свій край фахівців», адже наразі більшість місцевих жителів орієнтовані на «швидке заробляння грошей» і не думають про перспективи.
До слова, у 2017 році Юрій Лоза потрапив до бази сайту «Миротворець». Лоза потрапив у список за пропаганду російської агресії і порушення порядку перетину державного кордону України.
Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.
Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.
На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.
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