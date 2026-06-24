Енергоколапс у Криму: знеструмлено міста та зупинено приміські поїзди

Після масованої атаки дронів на півострові пошкоджено ключову підстанцію, а без електроенергії залишилися Севастополь, Сімферополь, Ялта та інші міста

У ніч проти 24 червня в окупованому Криму сталася масштабна аварія в енергосистемі після атаки безпілотників. Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта та низка районів півострова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними окупаційної влади Севастополя, під час атаки було збито 70 безпілотників. Водночас у місті зафіксовані пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.

Призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в Гагарінському районі уламки безпілотника влучили в багатоповерховий будинок, через що загорівся приймач газового котла. Також пошкоджень зазнали кілька багатоквартирних будинків. У них вибито вікна та пошкоджено балкони.

Крім того, наслідки атаки зафіксували у семи приватних будинках. Повідомляється про локальні пожежі, пробиті дахи та пошкодження фасадів уламками.

За офіційною інформацією, поранення дістали двоє людей. Один чоловік отримав осколкові поранення ноги, ще один – баротравму. На тлі перебоїв з електропостачанням на енергетичних об'єктах запровадили особливий режим роботи.

За повідомленнями місцевих джерел, близько 04:00 по електропідстанції «Севастополь» було завдано шість-сім ударів. Стверджується, що внаслідок атаки знищено головний трансформатор підстанції.

ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь» є основним вузловим енергетичним об'єктом міста та забезпечує електропостачання значної частини Севастопольського енергорайону.

Підприємство «Крименерго» повідомило про технологічні порушення в електромережі, через які без світла залишилися Сімферополь, Алушта, Ялта та чотири райони окупованого Криму.

Пізніше стало відомо про часткове знеструмлення Феодосії, а також Кіровського і Совєтського районів півострова. Через проблеми в енергосистемі тимчасово зупинили рух приміських поїздів на маршрутах Саки – Євпаторія та Євпаторія – Саки.

Окупаційна влада заявляє, що електропостачання вже частково відновлено в Інкермані, Качі, Орлівці, Андріївці, Орлиному та на частині Південного узбережжя Криму.

Водночас у Ленінському та Гагарінському районах Севастополя електроенергії, за попередніми оцінками, не буде щонайменше до вечора. Кількість споживачів, які залишилися без світла, окупаційна адміністрація не розкриває.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.