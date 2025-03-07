Головна Київ
search button user button menu button

Кияни закликають зберегти старовинну садибу Ницке від знищення

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кияни закликають зберегти старовинну садибу Ницке від знищення
Частина садиби Карла-Людвига Ницке, яку планується реконструювати

Неоготична садиба має статус памʼятки і є останньою у своєму роді на весь квартал

На сайті Київради зареєстровано петицію із закликом до столичних посадовців зберегти неоготичну садибу Карла-Людвига Ницке, зведену у 1893 році, від знесення і побудови на цьому місці офісного центру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

Як зазначає автор петиції, громадський активіст і пам'яткооохоронець Дмитро Перов, комплекс будівель у стилі неоготика на вулиці Верхній Вал був зведений у 1893 році. До наших днів з цього комплексу вціліла лише ця садиба. Торік Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю до Державного реєстру пам'яток, а це означає, що вона отримала охоронний статус.

13 лютого 2025 року на Консультативній раді при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА було підтримано проєкт реставрації з реконструкцією історичної садиби. І цей проєкт, як стверджує Перов, передбачає лише часткове збереження фасадних будівель комплексу та знос до фундаменту дворових споруд садиби.

«На їх місці передбачено спорудження нових офісних приміщень. Останнє – є грубим порушенням вимог пам'яткоохоронного законодавства... Реконструкція, тим паче будівництво офісних приміщень – на пам'ятках заборонена. Крім того, розглянутий проєкт передбачає заміну внутрішніх стін та міжповерхових перекриттів пам'ятки, що неодмінно призведе до знищення історичних інтер'єрів», – йдеться у тексті петиції.

Автор петиції звертається з проханням до департаменту охорони культурної спадщини КМДА розробити новий проєкт, де йтиметься лише про реставрацію садиби-пам'ятки зі збереженням всієї історичної забудови та внутрішніх унікальних інтер'єрів будівлі.

Для розгляду петиції депутатами Київради, під ініціативою мають підписатися щонайменше 6 тисяч осіб. Станом на зараз зібрано 385 підписів. 

Частина садиби Ницке, яку планується знести
Частина садиби Ницке, яку планується знести
фото: Дмитро Перов

Садиба Ницке 1893 року розташована на вулиці Верхній Вал, 4. Садиба складається з двох чолових будинків у неоготичному стилі й прибудов, які утворюють суцільну периметральну забудову. Своїм тильним боком садиба виходить на паралельно розташований Воздвиженський провулок.

Садибним ансамблем володів прусський підданий Карл-Людвиг Ницке. Неоготична садиба має статус памʼятки і є останньою у своєму роді на весь квартал, каже Перов. 

Консультативна рада рекомендувала реставрувати два будинки на Верхньому Валу. Решту садиби, що виходить на Воздвиженський провулок, вирішили реконструювати. Перов вважає, що її просто знесуть.

Нагадаємо, після тривалої судової боротьби суд першої інстанції скасував державну реєстрацію права власності на частину садиби Терещенків та повернув її у власність теритріальної громади Києва. Садиба із номером 34 на Бібіковському бульварі (так раніше називався бульвар Тараса Шевченка) була побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе у стилі венеціанської неоготики. Її першою власницею була Феліція Модзелевська, а згодом будинок перейшов до відомої родини Терещенків. 

Раніше за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд витребував приміщення в історичному центрі столиці вартістю понад 2 млн грн у незаконного власника. Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був і будинок на вул. Воздвиженській. Однак, рішенням Брянківського міського суду Луганської області у 2010 році на одне з приміщень у цьому будинку визнано право власності за місцевою мешканкою.

До слова, палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі. 

Теги: Київ будівництво реконструкція архітектура Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці працює ППО
У Києві працює ППО по ворожих дронах
18 лютого, 22:40
Наслідки російської атаки на столицю
РФ атакувала Київ ракетами: є загиблі та поранені (оновлено)
12 лютого, 08:26
Після падіння з висоти екстремала було госпіталізовано
У Києві чоловік зірвався з висоти шостого поверху, тікаючи від проходження ВЛК
12 лютого, 17:18
Завод товариства дубових екстрактів 1912 року було ушкоджено внаслідок обстрілу Києва 12 лютого
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
13 лютого, 18:23
Поліцейські затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України
Маскувала психотропи під свічки: у Києві поліція затримала 25-річну наркозбувачку
17 лютого, 13:44
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 22:19
38-річний мешканець Солом’янського району на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити правоохоронцям свої дії
Повідомив про вибухівку в урядовому кварталі: поліція затримала підозрюваного
20 лютого, 10:39
Індекс якості атмосферного повітря станом на 06:50 досягнув значення 120
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot
25 лютого, 07:02
Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі
Злочин на фоні ревнощів. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка у Києві
1 березня, 16:24

Київ

Уламки дронів спричинили пожежі у двох районах Київщини
Уламки дронів спричинили пожежі у двох районах Київщини
Кияни закликають зберегти старовинну садибу Ницке від знищення
Кияни закликають зберегти старовинну садибу Ницке від знищення
Київ під звуки трембіти попрощався з українським військовим Василем Ратушним (фото)
Київ під звуки трембіти попрощався з українським військовим Василем Ратушним (фото)
Скляний міст у Києві знову пошкоджено. Влада повідомила, коли візьметься за ремонт
Скляний міст у Києві знову пошкоджено. Влада повідомила, коли візьметься за ремонт
На дослідження пошкоджень Арки на Чорнобильській АЕС Україна отримає 400 тисяч євро
На дослідження пошкоджень Арки на Чорнобильській АЕС Україна отримає 400 тисяч євро
На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)
На Дарницькій площі у Києві сталася аварія з перекиданням автівки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
22K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
12K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
8737
Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині
8150
М'яке вторгнення. Навіщо Путіну німецьке містечко Лінген?

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua