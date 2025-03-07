Кияни закликають зберегти старовинну садибу Ницке від знищення

Неоготична садиба має статус памʼятки і є останньою у своєму роді на весь квартал

На сайті Київради зареєстровано петицію із закликом до столичних посадовців зберегти неоготичну садибу Карла-Людвига Ницке, зведену у 1893 році, від знесення і побудови на цьому місці офісного центру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

Як зазначає автор петиції, громадський активіст і пам'яткооохоронець Дмитро Перов, комплекс будівель у стилі неоготика на вулиці Верхній Вал був зведений у 1893 році. До наших днів з цього комплексу вціліла лише ця садиба. Торік Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю до Державного реєстру пам'яток, а це означає, що вона отримала охоронний статус.

13 лютого 2025 року на Консультативній раді при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА було підтримано проєкт реставрації з реконструкцією історичної садиби. І цей проєкт, як стверджує Перов, передбачає лише часткове збереження фасадних будівель комплексу та знос до фундаменту дворових споруд садиби.

«На їх місці передбачено спорудження нових офісних приміщень. Останнє – є грубим порушенням вимог пам'яткоохоронного законодавства... Реконструкція, тим паче будівництво офісних приміщень – на пам'ятках заборонена. Крім того, розглянутий проєкт передбачає заміну внутрішніх стін та міжповерхових перекриттів пам'ятки, що неодмінно призведе до знищення історичних інтер'єрів», – йдеться у тексті петиції.

Автор петиції звертається з проханням до департаменту охорони культурної спадщини КМДА розробити новий проєкт, де йтиметься лише про реставрацію садиби-пам'ятки зі збереженням всієї історичної забудови та внутрішніх унікальних інтер'єрів будівлі.

Для розгляду петиції депутатами Київради, під ініціативою мають підписатися щонайменше 6 тисяч осіб. Станом на зараз зібрано 385 підписів.

Частина садиби Ницке, яку планується знести фото: Дмитро Перов

Садиба Ницке 1893 року розташована на вулиці Верхній Вал, 4. Садиба складається з двох чолових будинків у неоготичному стилі й прибудов, які утворюють суцільну периметральну забудову. Своїм тильним боком садиба виходить на паралельно розташований Воздвиженський провулок.

Садибним ансамблем володів прусський підданий Карл-Людвиг Ницке. Неоготична садиба має статус памʼятки і є останньою у своєму роді на весь квартал, каже Перов.

Консультативна рада рекомендувала реставрувати два будинки на Верхньому Валу. Решту садиби, що виходить на Воздвиженський провулок, вирішили реконструювати. Перов вважає, що її просто знесуть.

Нагадаємо, після тривалої судової боротьби суд першої інстанції скасував державну реєстрацію права власності на частину садиби Терещенків та повернув її у власність теритріальної громади Києва. Садиба із номером 34 на Бібіковському бульварі (так раніше називався бульвар Тараса Шевченка) була побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе у стилі венеціанської неоготики. Її першою власницею була Феліція Модзелевська, а згодом будинок перейшов до відомої родини Терещенків.

Раніше за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд витребував приміщення в історичному центрі столиці вартістю понад 2 млн грн у незаконного власника. Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був і будинок на вул. Воздвиженській. Однак, рішенням Брянківського міського суду Луганської області у 2010 році на одне з приміщень у цьому будинку визнано право власності за місцевою мешканкою.

До слова, палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі.