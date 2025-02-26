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Київський метрополітен продовжив термін подання анкет на курси машиністів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київський метрополітен продовжив термін подання анкет на курси машиністів
На оголошення про навчання вже відгукнулися майже 500 претендентів
фото: КМДА

Навчання розпочнеться 10 березня та триватиме орієнтовно 28 тижнів 

«Київський метрополітен» продовжив термін подання анкет на курси машиністів і машиністок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

На оголошення вже відгукнулися майже 500 претендентів. Враховуючи такий інтерес до роботи в підземці, у підприємстві вирішили продовжити термін подання анкет.

Нагадуємо вимоги до кандидатів:

  • вік від 18 років;
  • відмінний стан здоров’я;
  • освіта – професійно-технічна, неповна вища або вища. 

Якщо ви відповідаєте вимогам та маєте бажання працювати в команді столичного метрополітену, заповнюйте форму за посиланням.

Анкети приймаються до 7 березня включно. Після цього кандидатам зателефонує представник електродепо та запросить на зустріч.

Також у «Київському метрополітені» нагадують, що навчання розпочнеться 10 березня та триватиме орієнтовно 28 тижнів із виплатою щомісячної стипендії 9 тис. грн.

Як відомо, через війну та мобілізацію столиці бракує працівників комунальних служб. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Наразі місту не вистачає 6500 комунальників, включаючи водіїв та будівельників. Все – через війну та мобілізацію. За словами мера, у місті спостерігається дефіцит водіїв, машиністів метро, будівельників, а також працівників житлово-комунального господарства.

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Теги: метро навчання Київ громадський транспорт

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