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Кличко: З «Охматдиту» в інші лікарні перевезли 94 дитини, з них вісім – поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кличко: З «Охматдиту» в інші лікарні перевезли 94 дитини, з них вісім – поранені
Евакуація дітей з лікарні
фото з відкритих джерел

Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них - у важкому стані

Бригадами швидкої допомоги з лікарні Охматдит були переведені в інші медичні заклади 94 дитини. Із них 8 - постраждалих.  Про це у вівторок повідомив мер Віталій Кличко.

Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них - у важкому стані. 

«За даними судмедекспертизи, загиблих внаслідок вчорашньої атаки ворога - 26 людей. В тому числі, троє дітей», – додав Кличко. 

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». 

Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Читайте також: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл «Охматдиту» – ISW
 
 
Теги: Київ Охматдит обстріл

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