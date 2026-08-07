Смертельна аварія на Білоцерківщині: водій моторолера загинув після падіння

Внаслідок отриманих травм керманич помер на місці події до приїзду медиків

Керуючи моторолером Honda, чоловік не впорався з керуванням

У Тетіївській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мототранспорту, у якій загинув місцевий житель. Про це повідомила поліція Київщини, інформує «Главком»

За попередніми даними правоохоронців, автопригода сталася на одній із вулиць села Михайлівка Білоцерківського району. 58-річний місцевий мешканець, керуючи моторолером Honda, не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя дороги та впав.

Внаслідок отриманих травм керманич помер на місці події до приїзду медиків.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР, бути максимально уважними та обережними на дорогах.

Нагадаємо, на Київщині поліція розслідує загибель 12-річного хлопчика, який врізався на двоколісному електротранспорті в металеву огорожу. Подія сталася 3 серпня близько 10:44 у селі Бушеве Рокитнянської громади Білоцерківського району. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик не впорався з керуванням і в'їхав у металеву трубу огорожі одного з приватних домоволодінь.