Розвідка повідомила, чи застосує дрони Magura в Азовському морі

Морський дрон Magura здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км

Використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Використання даних морських безпілотників включає в себе цілий комплекс заходів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін в ефір телемарафону.

Як зауважив Єрін, морський дрон Magura здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км.

«Це буде залежати від обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Будь-яке застосування Magura це не лише саме бойове застосовування, це цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдання», – сказав він.

Водночас представник ГУР наголосив, що від виконання кожної складової залежить те, де і як зможе спрацювати даний дрон.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Юсов повідомив, що українські Морські дрони Magura V5, українського виробництва, завдали збитків Чорноморському флоту Росії на $500 млн. На думку розвідника, секрет українського морського дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу. Він назвав дрон Magura V5 один з головних винищувачів російського флоту.