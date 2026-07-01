Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Українців масово штрафують за швидкість: поліція розкрила статистику за пів року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Українців масово штрафують за швидкість: поліція розкрила статистику за пів року
Поліція нині використовує комбіновану систему контролю швидкісного режиму
фото: facebook.com/kharkivpolice

Винесено понад 2 млн постанов за перевищення швидкості

Станом на 28 червня цього року, за допомогою системи автоматичної фіксації в Україні вже винесено понад 2 млн постанов за перевищення швидкості. Ще понад 238 тис. постанов склали патрульні поліцейські із використанням TruCAM. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Нові штрафи за порушення ПДР. Що придумала влада після трагедії на Караваєвих Дачах».

Як повідомив виданню перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, поліція нині використовує комбіновану систему контролю швидкісного режиму, розповідає Білошицький. Йдеться як про автоматичну фіксацію порушень, так і про лазерні вимірювачі швидкості TruCAM, якими користуються патрульні екіпажі.

Говорячи про перспективи зменшення смертності на дорогах, Білошицький навів як приклад шведську концепцію Vision Zero.

«Це моя мрія, і я хочу, щоб так було в Україні», – сказав він.

За словами представника поліції, успіх Швеції базується не лише на штрафах, а на комплексному підході. Йдеться про створення безпечної дорожньої інфраструктури, зокрема звуження смуг руху, встановлення делінеаторів, облаштування підвищених пішохідних переходів та кільцевих розв'язок.

Водночас важливу роль відіграють невідворотність покарання та ефективний контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

«Міжнародний досвід свідчить, що одним з найефективніших способів спонукати водіїв дотримуватись законодавства у сфері безпеки дорожнього руху є ефективний контроль з боку держави, а також адекватна і пропорційна система стягнень», – підсумував Білошицький.

Як повідомляв «Главком», страшна ДТП на Караваєвих дачах у Києві, в якій 5 червня загинуло четверо людей, змусила владу анонсувати реформу системи покарань водіїв-порушників. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обіцяла комплекс рішень, Міністерство внутрішніх справ готувало пропозиції разом із нардепами.

Цими днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.

Читайте також:

Теги: Київ штраф водій автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
3 червня, 23:56
Ворожі війська вдарили з дрона по автомобілях Товариства Червоного Хреста України
Росіяни атакували автівки Червоного Хреста, є поранений (фото)
5 червня, 14:13
Ціна однієї перепічки тепер становить 60 грн і дорівнює анонсованій вартості двох поїздок у громадському транспорті Києва після майбутнього подорожчання
Київська перепічка знову подорожчала: історія цін на культовий фастфуд
4 червня, 12:22
На території Києво-Печерської Лаври сталося загоряння
Атака на Київ: є влучання у будинки, приліт у Києво-Печерську лавру
15 червня, 05:40
Повітряна тривога у Києві тривала чотири години
Повітряна тривога у Києві тривала чотири години
15 червня, 05:22
У Лаврі внаслідок атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення
Українська православна церква оприлюднила заяву про удар по Лаврі
15 червня, 13:04
Кличко: На сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн.
Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів
16 червня, 17:12
У Києві ціни на черешню відрізняються вдвічі
Скільки коштує черешня у Києві: «Главком» порівняв ціни на столичних ринках
27 червня, 10:19
Будівля Житнього ринку розташована в історичному центрі Подолу
Долю Житнього ринку вирішить суд: прокуратура вимагає захистити пам'ятку
Вчора, 18:51

Кримінал

Українців масово штрафують за швидкість: поліція розкрила статистику за пів року
Українців масово штрафують за швидкість: поліція розкрила статистику за пів року
Через півтора року в ізоляторі ексголова КРАІЛ може вийти на волю
Через півтора року в ізоляторі ексголова КРАІЛ може вийти на волю
У Кривому Розі викрили наркогрупу з доходом близько 30 млн грн
У Кривому Розі викрили наркогрупу з доходом близько 30 млн грн
У Миколаєві сталася стрілянина: загинули двоє іноземців
У Миколаєві сталася стрілянина: загинули двоє іноземців
Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрано запобіжний захід
Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрано запобіжний захід
Прокуратура обвинувачує львівського ексмитника у вбивстві військового від час оповіщення
Прокуратура обвинувачує львівського ексмитника у вбивстві військового від час оповіщення

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua