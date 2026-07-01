Українців масово штрафують за швидкість: поліція розкрила статистику за пів року

Винесено понад 2 млн постанов за перевищення швидкості

Станом на 28 червня цього року, за допомогою системи автоматичної фіксації в Україні вже винесено понад 2 млн постанов за перевищення швидкості. Ще понад 238 тис. постанов склали патрульні поліцейські із використанням TruCAM. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Нові штрафи за порушення ПДР. Що придумала влада після трагедії на Караваєвих Дачах».

Як повідомив виданню перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, поліція нині використовує комбіновану систему контролю швидкісного режиму, розповідає Білошицький. Йдеться як про автоматичну фіксацію порушень, так і про лазерні вимірювачі швидкості TruCAM, якими користуються патрульні екіпажі.

Говорячи про перспективи зменшення смертності на дорогах, Білошицький навів як приклад шведську концепцію Vision Zero.

«Це моя мрія, і я хочу, щоб так було в Україні», – сказав він.

За словами представника поліції, успіх Швеції базується не лише на штрафах, а на комплексному підході. Йдеться про створення безпечної дорожньої інфраструктури, зокрема звуження смуг руху, встановлення делінеаторів, облаштування підвищених пішохідних переходів та кільцевих розв'язок.

Водночас важливу роль відіграють невідворотність покарання та ефективний контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

«Міжнародний досвід свідчить, що одним з найефективніших способів спонукати водіїв дотримуватись законодавства у сфері безпеки дорожнього руху є ефективний контроль з боку держави, а також адекватна і пропорційна система стягнень», – підсумував Білошицький.

Як повідомляв «Главком», страшна ДТП на Караваєвих дачах у Києві, в якій 5 червня загинуло четверо людей, змусила владу анонсувати реформу системи покарань водіїв-порушників. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обіцяла комплекс рішень, Міністерство внутрішніх справ готувало пропозиції разом із нардепами.

Цими днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.