Безкоштовно та з доплатою: як правильно перевозити багаж у метро Києва

Якщо габарити речей більші за норму, за перевезення багажу потрібно додатково сплатити вартість однієї поїздки

Фахівці наголошують, що будь-який багаж обов’язково має бути запакований

У сезон літніх відпусток пасажирам столичної підземки нагадали правила перевезення валіз та іншого багажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен.

За правилами підземки, безкоштовно дозволено перевозити:

Звичайний багаж : якщо сума трьох його вимірів (довжина + ширина + висота) не перевищує 120 см;

: якщо сума трьох його вимірів (довжина + ширина + висота) не перевищує 120 см; Довгомірні предмети : довжиною до 150 см (наприклад, вудки, карнизи чи лижі);

: довжиною до 150 см (наприклад, вудки, карнизи чи лижі); Рулони та тубуси: діаметром до 10 см і завдовжки до 100 см.

Якщо габарити речей більші за ці норми, але не перевищують максимально допустимі межі, за перевезення багажу потрібно додатково сплатити вартість однієї поїздки. Це правило є обов'язковим навіть для пасажирів, які мають право на пільговий або безкоштовний проїзд.

Що суворо заборонено перевозити в метро:

будь-які речі, сума трьох вимірів яких перевищує 200 см;

довгомірні предмети, довші за 220 см.

У метрополітені пояснюють: такі обмеження діють для того, аби великий багаж не перешкоджав руху пасажирів у вагонах та на пересадкових станціях.

Крім того, фахівці наголошують, що будь-який багаж обов’язково має бути запакований (у чохол, коробку, пакет або стрейч-плівку). Наявність неналежного пакування є однією з найпоширеніших причин непорозумінь під час контролю на вході до станції.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення підвищити з 15 липня 2026 року вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн. У міській владі пояснили перегляд тарифів необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднє підвищення вартості проїзду в Києві відбулося у 2018 році. Також із 1 серпня у Києві з'явиться квиток за 60 гривень, який дозволить робити багаторазові пересадки протягом 90 хвилин. Усі поїздки, які пасажири встигли придбати до 14 липня, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

ГО «Пасажири Києва» пропонує нові тарифи – за європейською моделлю. Замість оплати за кожен вхід, пропонують запровадити квитки за часом, які дозволять пересідати між транспортами без додаткової плати.