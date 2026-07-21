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Активували Starlink для армії РФ за $100: у столиці затримано двох агентів ФСБ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Активували Starlink для армії РФ за $100: у столиці затримано двох агентів ФСБ
Затримання одного з підозрюваних
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Наразі відомо про 67 зареєстрованих чоловіками пристроїв Starlink 

У Києві викрили та затримали двох місцевих жителів, які за гроші активували супутникові термінали Starlink для російських окупантів. За кожен верифікований пристрій, який згодом використовували сили РФ на фронті, зрадники отримували по $100. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства

Слідство встановило, що підозрювані через месенджер Telegram спілкувалися із представниками спецслужб РФ. Останні діяли під прикриттям підконтрольних ФСБ кол-центрів.

За матеріалами справи, фігуранти погодилися реєструвати та верифікувати термінали супутникового зв’язку Starlink, які були заблоковані для використання російськими військовими.

«За кожен зареєстрований пристрій вони отримували $100. Для цього чоловіки неодноразово відвідували відділення поштового оператора в Києві, де оформлювали та підтверджували реєстрацію десятків комплектів Starlink за реквізитами, отриманими від представників держави-агресора. Після проходження верифікації обладнання включалося до так званого «білого списку» та могло використовуватися військовими підрозділами РФ», – йдеться у повідрмленні.

За даними правоохоронців, частина цих терміналів згодом працювала на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Вони використовувалася російськими військовими для забезпечення зв’язку, координації бойових дій та управління підрозділами. Наразі відомо про 67 зареєстрованих чоловіками пристроїв.

Фігурантів затримали під час виконання чергового завдання росіян
Фігурантів затримали під час виконання чергового завдання росіян
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

«Водночас підозрювані були завчасно попереджені про те, що участь у верифікації Starlink для потреб окупаційних військ є злочином: відповідне SMS-повідомлення із застереженням від СБУ вони отримали ще до виконання цих дій. Попри це, вони свідомо продовжили співпрацю з представниками держави-агресора», – йдеться у повідомленні.

Фігурантів затримали під час виконання чергового завдання росіян. За клопотанням прокуратури підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Максимальна санкція статті ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки України заблокували ще одну спробу ворога отримати доступ до терміналів Starlink на території України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано агента РФ, який незаконно реєстрував термінали зв’язку для російських окупантів. Слідство з’ясувало, що завдання РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині. Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував «швидкі заробітки» у профільних Телеграм-каналах.

Також у Кропивницькому спецпризначенці затримали жінку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася зареєструвати термінали Starlink для подальшого використання окупантами. Місцева безробітна співпрацювала з ворогом, щоб забезпечити рашистів доступом до супутникового інтернет-зв’язку. Спочатку фігурантка оформила один Starlink на власне ім'я та планувала передати його реквізити до РФ.

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Теги: державна зрада Київ Starlink

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