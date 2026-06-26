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Смерть військового через перелом ребра. У Києві лікарю повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смерть військового через перелом ребра. У Києві лікарю повідомлено про підозру
Київська міська клінічна лікарня швидкої меддопомоги
фото: Київська міська клінічна лікарня швидкої меддопомоги/Facebook

Після огляду, лікар-хірург рекомендував пораненому амбулаторне лікування у сімейного лікаря, однак вже через два дні чоловік помер

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 56-річному лікарю-хірургу відділення політравми Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Йому інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Про це повідомили у Київській міській прокуратурі і поліції Києва, інформує «Главком».

Слідчі встановили, що 46-річний військовослужбовець звернувся до лікарні швидкої медичної допомоги із закритим переломом ребра, який отримав під час відпустки у столиці. Після огляду, лікар-хірург провів йому рентгенографію та рекомендував амбулаторне лікування у сімейного лікаря.

«Однак вже через два дні чоловік помер. За висновком судово-медичних експертиз, причиною смерті стала закрита травма грудної клітки з переломами ребер, ушкодженням плеври та легені, що призвело до розвитку тяжких ускладнень та інтоксикації організму», – розповіли у поліції

Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що у столичній лікарні у пацієнта не помітили перелом ще одного ребра, оскільки йому зробили рентген грудної клітини в одній проекції замість необхідних двох. Наявність травми зобов’язувала лікаря призначити додаткові обстеження, зокрема рентгенографію грудної клітки у боковій проекції, комп’ютерну томографію органів грудної клітини та пункцію плевральної порожнини. Однак, лікар цього не зробив і це призвело до смерті пацієнта, повідомили у прокуратурі.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 9 червня у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений військовослужбовець Сергій Кузнєцов. Командир відділення аеророзвідки 56-ї бригади Сергій Гнєзділов заявив, що військовий помер після в«ідносно легкого поранення уламками», а причиною трагедії могла стати лікарська недбалість. Після цього з'явилися заклики військових, ветеранів, волонтерів, правозахисників і журналістів щодо встановлення обставин смерті бійця та розслідування попередніх скарг щодо роботи лікарні.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 КК України та ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків.

Протягом 2025-2026 років Департамент охорони здоровʼя КМДА отримав сім офіційних скарг щодо неналежної організації медичної допомоги в цьому медзакладі.

17 червня у Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили про дострокове припинення контракту з очільником Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Віктором Дорошем. Його звільнили звільнили із посади з 18 червня. Сам Дорош заявив, що не погоджується з рішенням про своє звільнення та не розуміє конкретних підстав такого кроку.

19 червня доктора медичних наук, професора Миколу Анкіна призначили виконувачем обов'язків директора Київської міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

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Теги: Київ смерть лікарня

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