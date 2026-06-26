Смерть військового через перелом ребра. У Києві лікарю повідомлено про підозру
Після огляду, лікар-хірург рекомендував пораненому амбулаторне лікування у сімейного лікаря, однак вже через два дні чоловік помер
Столичні правоохоронці повідомили про підозру 56-річному лікарю-хірургу відділення політравми Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Йому інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Про це повідомили у Київській міській прокуратурі і поліції Києва, інформує «Главком».
Слідчі встановили, що 46-річний військовослужбовець звернувся до лікарні швидкої медичної допомоги із закритим переломом ребра, який отримав під час відпустки у столиці. Після огляду, лікар-хірург провів йому рентгенографію та рекомендував амбулаторне лікування у сімейного лікаря.
«Однак вже через два дні чоловік помер. За висновком судово-медичних експертиз, причиною смерті стала закрита травма грудної клітки з переломами ребер, ушкодженням плеври та легені, що призвело до розвитку тяжких ускладнень та інтоксикації організму», – розповіли у поліції
Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що у столичній лікарні у пацієнта не помітили перелом ще одного ребра, оскільки йому зробили рентген грудної клітини в одній проекції замість необхідних двох. Наявність травми зобов’язувала лікаря призначити додаткові обстеження, зокрема рентгенографію грудної клітки у боковій проекції, комп’ютерну томографію органів грудної клітини та пункцію плевральної порожнини. Однак, лікар цього не зробив і це призвело до смерті пацієнта, повідомили у прокуратурі.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, 9 червня у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений військовослужбовець Сергій Кузнєцов. Командир відділення аеророзвідки 56-ї бригади Сергій Гнєзділов заявив, що військовий помер після в«ідносно легкого поранення уламками», а причиною трагедії могла стати лікарська недбалість. Після цього з'явилися заклики військових, ветеранів, волонтерів, правозахисників і журналістів щодо встановлення обставин смерті бійця та розслідування попередніх скарг щодо роботи лікарні.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 КК України та ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків.
Протягом 2025-2026 років Департамент охорони здоровʼя КМДА отримав сім офіційних скарг щодо неналежної організації медичної допомоги в цьому медзакладі.
17 червня у Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили про дострокове припинення контракту з очільником Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Віктором Дорошем. Його звільнили звільнили із посади з 18 червня. Сам Дорош заявив, що не погоджується з рішенням про своє звільнення та не розуміє конкретних підстав такого кроку.
19 червня доктора медичних наук, професора Миколу Анкіна призначили виконувачем обов'язків директора Київської міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.
Коментарі — 0