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«Братство» влаштувало нацистську акцію в Києві? Головний рабин України дав пояснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Братство» влаштувало нацистську акцію в Києві? Головний рабин України дав пояснення
скриншот відео

Моше Асман зустрівся з лідером об’єднання «Братство» Дмитром Корчинським

Головний рабин України Моше Асман заперечив заяву Посольства Ізраїлю щодо нібито нацистських гасел та жестів від представників об’єднання «Братство». Про це повідомляє «Главком».

Моше Асман зустрівся з лідером об’єднання «Братство» Дмитром Корчинським.

«Після заяви Посольства Ізраїлю щодо відео, яке нібито було зняте під час акції протесту 21 червня і на якому нібито учасники «Братства» вигукували нацистські гасла та демонстрували нацистські жести, ми не стали робити поспішних висновків і вирішили зустрітися з Дмитром Корчинським напряму», – написав головний рабин України в соцмережах.

За його словами, відео, яке поширювалося соціальними мережами, не має жодного стосунку до вищезгаданої акції і насправді було зняте значно раніше, а люди на ньому не є учасниками «Братства» чи інших українських патріотичних організацій.

«Йдеться про неповнолітніх провокаторів, яких, імовірно, могли використати російські спецслужби, зацікавлені в подібних провокаціях, заплативши їм гроші», – вважає Моше Асман.

Також він висловив переконання в тому, що Дмитро Корчинський та учасники «Братства» – це українські патріоти, які поважають усі нації, релігії та конфесії. «Вони не є антисемітами. Дмитро Олександрович окремо наголосив, що з великою повагою ставиться до єврейського народу та Держави Ізраїль і цінує допомогу, яку єврейська громада та Ізраїль надають Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії», – наголосив рабин.

Моше Асман розповів, що вже мав розмову з послом Ізраїлю в Україні Михайлом Бродським, під час якої пояснив, що команду посольства «було введено в оману».

«Сподіваюся, що правоохоронні органи знайдуть усіх цих провокаторів. Зараз дуже важливо не дозволити провокаціям посварити Україну з Ізраїлем та єврейською громадою в усьому світі. Ми стоїмо на одному боці – на боці світла, на боці України та правди! Слава Україні! Слава Ізраїлю!» – написав головний рабин України.

Раніше Посольство Ізраїлю заявило, що під час акції на Майдані Незалежності 21 червня представники об’єднання «Братство» вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. 

Нагадаємо, 21 червня у Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Його учасники закликали ухвалити закон про цивільні партнерства та висловилися проти збереження дискримінаційних положень у проєкті Цивільного кодексу.

Одночасно в центрі столиці проходили акції противників «КиївПрайду».

Теги: Ізраїль Моше Асман посольство мітинг акція

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