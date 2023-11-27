Бровари другий день без води через серйозну аварію

За словами комунальників, ситуація складна настільки, що для пришвидшення робіт воду треба було б вимкнути повністю на тривалий час

Місто Бровари, що на Київщині, залишилося без води. Про ситуацію з водопостачанням у м. Бровари сьогодні на оперативній нараді міського голови відзвітував директор «Броваритепловодоенергії» Григорій Голубовський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, учора близько 7-ї години ранку сталося обрушення каналізаційного колектора на території КНС-3. На жаль, це обрушення продовжувалось протягом всього дня, що спричинило затоплення машинного відділення КНС. Тому були екстрено задіяні два насоси для перекачування, які були в резерві у підприємства.

«Але звичайно, не вистачає потужності. Тому ми були змушені відключати воду вчора і, на жаль, сьогодні теж. Водопостачання вимикатимемо орієнтовно по графіку 4х4», – повідомив Голубовський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До кінця сьогоднішнього дня комунальники планують поставити перекачувальну станцію з більшою потужністю, яка зможе забезпечити відкачку повністю усіх стоків. Але проблема в тому, що треба буде ще зупиняти водопостачання для того, щоб дістатися до аварійної ділянки трубопроводу, провести промивку, прочистку обладнання, відкачають воду після затоплення тощо. «Я прошу поставитися з розумінням. Ситуація доволі критична і серйозна. Задіяні до роботи і наші працівники, і підрядники, і субпідрядні організації», – наголосив Голубовський.

Також він додав, що увімкнути водопостачання – це не справа кількох хвилин. Як правило, коли комунальне підприємство включає воду, приміром, о 12:00, то на вищих поверхах багатоквартирного будинку вона з’являється десь о 13:00.

За словами комунальників, ситуація складна настільки, що для пришвидшення робіт воду треба було б вимкнути повністю на тривалий час. Однак її намагаються давати періодами, адже людям потрібно забезпечити їхні базові потреби.

Тим часом у понеділок, 27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад.