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Будівництво 80-метрової висотки біля Лаври: столична влада видала приписи про припинення робіт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Будівництво 80-метрової висотки біля Лаври: столична влада видала приписи про припинення робіт
Будівництво 25-поверхового будинку на вулиці Князів Острозьких, 43/11
фото: Дмитро Перов / Facebook

Департамент вимагає негайно припинити проведення будь-яких робіт на об'єкті

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав приписи з вимогою негайно припинити будь-які будівельні роботи на вулиці Князів Острозьких, 43/11, що у Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне рішення профільного Департаменту.

Під час перевірки фахівці з'ясували, що на земельних ділянках проводяться будівельні роботи, частково розібрано будівлю, здійснюється втручання у поверхневий шар ґрунту, а самі ділянки огороджені будівельним парканом. Також встановлено, що містобудівні перетворення здійснюються на території Центрального історичного ареалу Києва, частково в межах буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та зон регулювання забудови.

За результатами обстеження Департамент видав приписи замовнику будівництва та користувачу земельної ділянки. Ними вимагається негайно припинити проведення будь-яких робіт на об'єкті, протягом п'яти днів надати на розгляд і погодження проєктну документацію, а також письмові пояснення щодо виявлених порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

У Департаменті наголошують, що проєктна документація на цей об'єкт не погоджувалася. Крім того, Департамент охорони культурної спадщини КМДА не видавав дозволів на проведення робіт у межах своїх повноважень.

У Департаменті нагадали, що відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», приписи органів охорони культурної спадщини є обов'язковими до виконання. За їх невиконання законодавством передбачена відповідальність.

Раніше Департамент містобудування та архітектури КМДА повідомляв, що місто не погоджувало будівництво 80-метрового житлового будинку за цією адресою та продовжує відстоювати встановлені містобудівною документацією параметри забудови. Також у Департаменті наголошують, що забудова в центральній частині Києва не може розглядатися виключно як реалізація приватного інвестиційного наміру. Вона має здійснюватися з урахуванням Генерального плану міста Києва, планувальної структури території, історико-містобудівного контексту, вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини та публічних інтересів територіальної громади столиці.

Департамент містобудування та архітектури КМДА подавав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яким було скасовано частину встановлених містом містобудівних обмежень для забудови на вул. Князів Острозьких, 43/11, літ. «А». Апеляційна скарга залишилась без задоволення. У КМДА наголошують, що не погоджуються з таким рішенням, оскільки воно фактично усуває обмеження, які не дозволяли реалізацію висотної забудови на цій ділянці.

Нагадаємо, електронна петиція з вимогою зупинити будівництво 25-поверхового будинку на вулиці Князів Острозьких, 43/11, що у Печерському районі столиці, набрала необхідну для розгляду кількість підписів

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Теги: Київ місцева влада забудова КМДА столиця

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